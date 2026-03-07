Москва грає проти Вашингтона: у США натякнули, що Росія вступає у війну на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп повністю поінформований про контакти між Росією та Іраном на тлі повідомлень про можливу передачу Москвою розвідданих Тегерану. Про це заявив міністр оборони США Піт Хегсет в інтерв’ю телеканалу CBS News.

Піт Хегсет. Фото: з відкритих джерел

За словами очільника Пентагону, американська адміністрація уважно відстежує будь-які канали взаємодії між Москвою та Тегераном, особливо якщо вони можуть становити загрозу для американських військових на Близькому Сході.

"Американський народ може бути впевнений: його головнокомандувач добре знає, хто і з ким веде переговори. Усе, що не повинно відбуватися – публічно чи через неформальні канали – отримує рішучу відповідь. Ми відстежуємо ці процеси і враховуємо їх у наших бойових планах", – наголосив Хегсет.

Водночас міністр оборони дав зрозуміти, що США готові до жорстких дій у разі загрози. За його словами, сьогодні більше причин для занепокоєння мають саме іранські лідери.

Хегсет також підкреслив, що Дональд Трамп має "унікальні відносини" з багатьма світовими лідерами, що дозволяє Вашингтону передавати сигнали Москві як безпосередньо, так і через посередників.

Тим часом у Білому домі намагаються зменшити значення повідомлень про співпрацю Росії та Ірану. Прессекретар адміністрації президента Керолайн Левітт заявила в ефірі Fox News, що США й так завдають нищівних ударів по іранських структурах.

Раніше телеканал CBS News і газета The Washington Post повідомили, що Росія нібито передає Ірану розвіддані про переміщення американських військ і позиції союзників на Близькому Сході. Якщо ці дані підтвердяться, це може свідчити про небезпечне загострення протистояння між глобальними гравцями.

