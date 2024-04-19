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Может быть поздно: Блинкен сделал заявление о помощи Украине

Блинкен призвал Конгресс США поторопиться с помощью Украине

19 апреля 2024, 16:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс одобрить пакет помощи Украине, поскольку "может быть слишком поздно". Такое заявление он сделал на брифинге в Италии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Guardian".

Может быть поздно: Блинкен сделал заявление о помощи Украине

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о помощи США Украине, госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что "самое главное – проголосовать за эту помощь и двигаться вперед".

"Не поздно ли? Нет. Если это произойдет сейчас, это не слишком поздно. Если этого не произойдет, займет ли больше времени, это настоящий риск что да, будет поздно", – сказал Блинкен.

В то же время, Энтони Блинкен заявил, что задержка с голосованием будет настоящим риском.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США продолжаются дискуссии по поводу выделения помощи Украине и другим партнерам – уже отдельными законопроектами, как предложил спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон. Бывший президент США Дональд Трамп, мечтающий вернуться в Белый дом, вроде бы, не против такого подхода, но в очередной раз повторил, что Европа должна давать больше денег на поддержку Киева. Ну, а директор ЦРУ Уильям Бернс констатирует, что Украина может проиграть войну России уже до конца этого года, если Штаты не окажут ВСУ больше помощи. О чем говорят последние действия и заявления представителей США в ракурсе оказания поддержки нашей стране? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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