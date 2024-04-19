Может быть поздно: Блинкен сделал заявление о помощи Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс одобрить пакет помощи Украине, поскольку "может быть слишком поздно". Такое заявление он сделал на брифинге в Италии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Guardian".

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о помощи США Украине, госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что "самое главное – проголосовать за эту помощь и двигаться вперед".

"Не поздно ли? Нет. Если это произойдет сейчас, это не слишком поздно. Если этого не произойдет, займет ли больше времени, это настоящий риск что да, будет поздно", – сказал Блинкен.

В то же время, Энтони Блинкен заявил, что задержка с голосованием будет настоящим риском.

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