Момент истины для Украины: каких новостей ждать из США

В США продолжаются дискуссии по поводу выделения помощи Украине и другим партнерам – уже отдельными законопроектами, как предложил спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон. Бывший президент США Дональд Трамп, мечтающий вернуться в Белый дом, вроде бы, не против такого подхода, но в очередной раз повторил, что Европа должна давать больше денег на поддержку Киева. Ну, а директор ЦРУ Уильям Бернс констатирует, что Украина может проиграть войну России уже до конца этого года, если Штаты не окажут ВСУ больше помощи. О чем говорят последние действия и заявления представителей США в ракурсе оказания поддержки нашей стране? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Ситуация пришла к конечной точке

Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем Владимир Огрызко рассуждает так:

Я думаю, что она будет позитивной для Украины". "Осталось дождаться завтрашнего дня по американскому времени – и ситуация станет окончательно понятной

По словам дипломата, несмотря на присутствие в Конгрессе США полезных идиотов и идиоток, основная масса там – это нормальные, здравомыслящие политические деятели. Которые прекрасно понимают необходимость принятия решения о выделении внешней помощи (включая поддержку Украины).

"И мне кажется, оно, наконец, будет принято. Ситуация пришла к конечной точке. Ожидаем завтрашнего дня. Предполагаю, что после него ситуация для Украины будет значительно лучше, чем предыдущие полгода", – говорит Владимир Огрызко.

Трамп не доиграл карту критики в адрес Белого дома по украинскому вопросу

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, политический аналитик Виталий Кулик обращает внимание, что, с одной стороны, вроде бы, позиция трампистского штаба смягчилась. И сам Трамп уже не отрицает возможности принятия закона о поддержке Украины.

И это указывает на то, что добрая воля Трампа и его штаба – несколько преувеличены. Я был и остаюсь скептиком относительно того, что они дадут возможность провести так важный для нас законопроект", – отмечает эксперт. "Это вселяет бешенный энтузиазм в сторонников такого шага. С другой стороны, зашкваренные трамписты в Конгрессе вносят в предложенные Джонсом законопроекты какие-то совершенно сумасшедшие поправки

В то же время, продолжает он, есть давление со стороны разведсообщества, со стороны того, что мы называем deep state (глубинное государство) на истеблишмент Республиканской партии, на ВПК, на тех, кто пытается диверсифицировать риски, поддерживая, в том числе, Трампа. И на данный момент возникает определенное окно возможностей для позитивного для нас решения в американском парламенте.

"И всё же я не считаю, что Трамп доиграл карту критики в адрес Белого дома по украинскому вопросу. Есть подозрение, что ситуация вокруг внешней помощи еще не полностью выполнила свою политтехнологичную роль. Соответственно – легкого голосования не будет. И у меня вообще есть сомнения, что удастся его провести", – признался Виталий Кулик.

Риски достаточно высоки

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука поделился таким мнением:

я был бы аккуратен в оценке перспектив получения Украиной американской помощи. Хотя бы потому, что, например, тот же Трамп неоднократно удивлял своими непредсказуемыми заявлениями и поступками. И то, что он сейчас, на эту минуту, вроде как не возражает против концепции, которую продвигает Джонсон, не значит, что через час Трамп не изменит свою позицию". "Несмотря на то, что есть определенные подвижки

К тому же, продолжает эксперт, имеются опасения, что в какой-то момент может прилететь "черный лебедь" (неожиданное событие, резко меняющее ход событий) - и демократы найдут причины (в первую очередь — политические), чтоб отказаться поддерживать конструкцию, предложенную Джонсоном.

"Там, напомню, четыре взаимосвязанных между собой вопроса (помощь Украине, Израилю, Тайваню, а также отдельный блок по нацбезопаности США). И если не поддержат хоть один из них, рухнет вся конструкция", – поясняет Георгий Тука.

Так что, отмечает он, риски непринятия предложения, которое поступило от спикера, достаточно высоки.

Но это факт. Мы недостаточно сильны, чтоб избежать подобной участи. Но если мы достаточно умны, то примем это — и станем реагировать в соответствии со сложившейся ситуацией", – считает Георгий Тука. "Приходится констатировать, что чем ближе выборы, тем острее борьба между республиканцами и демократами, тем грязнее используемые технологии. И очень неприятно, что Украина стала разменной монетой внутриполитической борьбы в США

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