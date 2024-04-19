logo

BTC/USD

63814.28

ETH/USD

3053.58

LTC/USD

82.51

USD/UAH

40.15

EUR/UAH

43.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Момент истины для Украины: каких новостей ждать из США
commentss НОВОСТИ Все новости

Момент истины для Украины: каких новостей ждать из США

На данный момент возникает определенное окно возможностей для позитивного для нас решения в американском парламенте

19 апреля 2024, 13:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В США продолжаются дискуссии по поводу выделения помощи Украине и другим партнерам – уже отдельными законопроектами, как предложил спикер Палаты представителей, республиканец Майк ДжонсонБывший президент США Дональд Трамп, мечтающий вернуться в Белый дом, вроде бы, не против такого подхода, но в очередной раз повторил, что Европа должна давать больше денег на поддержку КиеваНу, а директор ЦРУ Уильям Бернс констатирует, что Украина может проиграть войну России уже до конца этого года, если Штаты не окажут ВСУ больше помощиО чем говорят последние действия и заявления представителей США в ракурсе оказания поддержки нашей стране? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Момент истины для Украины: каких новостей ждать из США

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Ситуация пришла к конечной точке

Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем Владимир Огрызко рассуждает так:

"Осталось дождаться завтрашнего дня по американскому времени – и ситуация станет окончательно понятнойЯ думаю, что она будет позитивной для Украины".

По словам дипломата, несмотря на присутствие в Конгрессе США полезных идиотов и идиотокосновная масса там – это нормальные, здравомыслящие политические деятели. Которые прекрасно понимают необходимость принятия решения о выделении внешней помощи (включая поддержку Украины).

"И мне кажется, оно, наконец, будет принято. Ситуация пришла к конечной точке. Ожидаем завтрашнего дня. Предполагаю, что после него ситуация для Украины будет значительно лучше, чем предыдущие полгода", – говорит Владимир Огрызко.

Трамп не доиграл карту критики в адрес Белого дома по украинскому вопросу

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, политический аналитик Виталий Кулик обращает внимание, что, с одной стороны, вроде бы, позиция трампистского штаба смягчилась. И сам Трамп уже не отрицает возможности принятия закона о поддержке Украины.

"Это вселяет бешенный энтузиазм в сторонников такого шага. С другой стороны, зашкваренные трамписты в Конгрессе вносят в предложенные Джонсом законопроекты какие-то совершенно сумасшедшие поправкиИ это указывает на то, что добрая воля Трампа и его штаба – несколько преувеличены. Я был и остаюсь скептиком относительно того, что они дадут возможность провести так важный для нас законопроект", – отмечает эксперт.

В то же время, продолжает он, есть давление со стороны разведсообществасо стороны того, что мы называем deep state (глубинное государство) на истеблишмент Республиканской партии, на ВПК, на тех, кто пытается диверсифицировать риски, поддерживая, в том числе, Трампа. И на данный момент возникает определенное окно возможностей для позитивного для нас решения в американском парламенте.

"И всё же я не считаю, что Трамп доиграл карту критики в адрес Белого дома по украинскому вопросу. Есть подозрение, что ситуация вокруг внешней помощи еще не полностью выполнила свою политтехнологичную роль. Соответственно – легкого голосования не будет. И у меня вообще есть сомнения, что удастся его провести", – признался Виталий Кулик.

Риски достаточно высоки

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука поделился таким мнением:

"Несмотря на то, что есть определенные подвижкия был бы аккуратен в оценке перспектив получения Украиной американской помощи. Хотя бы потому, что, например, тот же Трамп неоднократно удивлял своими непредсказуемыми заявлениями и поступками. И то, что он сейчас, на эту минуту, вроде как не возражает против концепции, которую продвигает Джонсон, не значит, что через час Трамп не изменит свою позицию".

К тому же, продолжает эксперт, имеются опасения, что в какой-то момент может прилететь "черный лебедь" (неожиданное событие, резко меняющее ход событий) -  и демократы найдут причины (в первую очередь — политические), чтоб отказаться поддерживать конструкцию, предложенную Джонсоном.

"Там, напомню, четыре взаимосвязанных между собой вопроса (помощь Украине, Израилю, Тайваню, а также отдельный блок по нацбезопаности США). И если не поддержат хоть один из них, рухнет вся конструкция", – поясняет Георгий Тука.

Так что, отмечает он, риски непринятия предложения, которое поступило от спикера, достаточно высоки.

"Приходится констатировать, что чем ближе выборы, тем острее борьба между республиканцами и демократами, тем грязнее используемые технологии. И очень неприятно, что Украина стала разменной монетой внутриполитической борьбы в СШАНо это факт. Мы недостаточно сильны, чтоб избежать подобной участи. Но если мы достаточно умны, то примем это — и станем реагировать в соответствии со сложившейся ситуацией", – считает Георгий Тука.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Запад не помогает Украине так, как Израилю: может ли измениться ситуация.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости