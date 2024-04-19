Момент истины для Украины: каких новостей ждать из США

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Кравцев Сергей
В США продолжаются дискуссии по поводу выделения помощи Украине и другим партнерам – уже отдельными законопроектами, как предложил спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон. Бывший президент США Дональд Трамп, мечтающий вернуться в Белый дом, вроде бы, не против такого подхода, но в очередной раз повторил, что Европа должна давать больше денег на поддержку Киева. Ну, а директор ЦРУ Уильям Бернс констатирует, что Украина может проиграть войну России уже до конца этого года, если Штаты не окажут ВСУ больше помощи. О чем говорят последние действия и заявления представителей США в ракурсе оказания поддержки нашей стране? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Помощь Украине. Фото: из открытых источников
Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем Владимир Огрызко рассуждает так:
По словам дипломата, несмотря на присутствие в Конгрессе США полезных идиотов и идиоток, основная масса там – это нормальные, здравомыслящие политические деятели. Которые прекрасно понимают необходимость принятия решения о выделении внешней помощи (включая поддержку Украины).
Директор Центра исследований проблем гражданского общества, политический аналитик Виталий Кулик обращает внимание, что, с одной стороны, вроде бы, позиция трампистского штаба смягчилась. И сам Трамп уже не отрицает возможности принятия закона о поддержке Украины.
В то же время, продолжает он, есть давление со стороны разведсообщества, со стороны того, что мы называем deep state (глубинное государство) на истеблишмент Республиканской партии, на ВПК, на тех, кто пытается диверсифицировать риски, поддерживая, в том числе, Трампа. И на данный момент возникает определенное окно возможностей для позитивного для нас решения в американском парламенте.
Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука поделился таким мнением:
К тому же, продолжает эксперт, имеются опасения, что в какой-то момент может прилететь "черный лебедь" (неожиданное событие, резко меняющее ход событий) - и демократы найдут причины (в первую очередь — политические), чтоб отказаться поддерживать конструкцию, предложенную Джонсоном.
Так что, отмечает он, риски непринятия предложения, которое поступило от спикера, достаточно высоки.
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