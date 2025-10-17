Чи може війна в Україні перерости у Третю світову: Трамп шокував заявою

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявив, що не допустить ескалацію війни в Україні до рівня глобального конфлікту. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву американський лідер зробив на прес-конференції в Білому домі.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Під час спілкування з журналістами Трамп розповів про свою нещодавню телефонну розмову з правителем Росії Володимиром Путіним та плани зустрітися з ним в Угорщині. За його словами, переговори мають на меті пошук шляхів припинення війни.
Він зазначив, що має намір "врятувати життя" та сприяти миру в Європі. За його словами, адміністрація Байдена припустилася стратегічних помилок, які призвели до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тоді як під час його президентства подібної агресії не сталося б.
Окремо американський лідер торкнувся теми відносин між лідерами України та Росії, назвавши їх "жахливими", що ускладнює організацію спільних зустрічей.
Дональд Трамп також підтвердив, що обговорював із Володимиром Путіним постачання ракет "Томагавк" Україні, зазначивши, що російський правитель "дуже не зрадів" цій ідеї.
Трамп заявив, що в його країні багато ракет "Томахавк" , втім, натякнув глава Білого дому, американцям вони також потрібні.