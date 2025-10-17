Чи може війна в Україні перерости у Третю світову: Трамп шокував заявою

Президент США Дональд Трамп заявив, що не допустить ескалацію війни в Україні до рівня глобального конфлікту. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву американський лідер зробив на прес-конференції в Білому домі.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Під час спілкування з журналістами Трамп розповів про свою нещодавню телефонну розмову з правителем Росії Володимиром Путіним та плани зустрітися з ним в Угорщині. За його словами, переговори мають на меті пошук шляхів припинення війни.

"Я потрапив у цю ситуацію — не я почав цю війну. Це справа Байдена. І я прийшов, і це був повний безлад, який призвів би до Третьої світової війни. На мою думку, це могло статися. Але цього не буде", — наголосив Дональд Трамп.

Він зазначив, що має намір "врятувати життя" та сприяти миру в Європі. За його словами, адміністрація Байдена припустилася стратегічних помилок, які призвели до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тоді як під час його президентства подібної агресії не сталося б.

"Я роблю це, щоб урятувати душі. Це все, для чого я це роблю. Я роблю це не заради нас – між нами океан. Але я хочу допомогти Європі. Вони хочуть, щоб війна закінчилася, але не можуть цього зробити. А я можу", – заявив Трамп.

Окремо американський лідер торкнувся теми відносин між лідерами України та Росії, назвавши їх "жахливими", що ускладнює організацію спільних зустрічей.

Дональд Трамп також підтвердив, що обговорював із Володимиром Путіним постачання ракет "Томагавк" Україні, зазначивши, що російський правитель "дуже не зрадів" цій ідеї.

Трамп заявив, що в його країні багато ракет "Томахавк" , втім, натякнув глава Білого дому, американцям вони також потрібні.

"Нам теж потрібні "Томагавки" для Сполучених Штатів Америки. У нас їх багато, але вони нам потрібні. Ми не можемо виснажувати нашу країну. Вони дуже важливі. Вони дуже потужні. Вони дуже точні. Вони дуже добрі. Але вони нам теж потрібні", — сказав американський лідер.



