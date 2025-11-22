Можно выдохнуть: Трамп сделал новое заявление о мирном плане для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что его "мирный план" для Украины не является окончательным. Свое заявление американский лидер сделал в ходе общения с прессой.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Представители СМИ задали Дональду Трампа вопрос, является ли его предложение Украине по урегулированию войны окончательным.

"Нет, пока нет. Нет, мы хотим добиться мира. Это должно было случиться давным-давно. Война Украины с Россией никогда не должна была произойти. Если бы я был президентом, она бы никогда не началась. Мы пытаемся ее закончить. Так или иначе, мы должны ее закончить", — сказал президент США.

На вопрос о том, что будет, если глава украинского государства Владимир Зеленский не согласится на американский план, Дональд Трамп заявил, что тогда украинский лидер может продолжать бороться "со всей своей душой".

Читайте также на портале "Комментарии" — европейские лидеры считают, что по меньшей мере четыре пункта "мирного плана", разработанного администрацией США для Украины, должны быть изменены. Об этом пишет немецкий таблоид "BILD".

Прежде всего, европейцы не согласны с позицией Вашингтона по разделении территорий, а именно признание всего Донбасса и Крыма российскими.

"Вероятно, также будет обсуждаться предложенное сокращение украинских военных, которые уже безнадежно уступают численности российской армии", — говорится в материале.

Также издание "Комментарии" сообщало – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требует от Европейского Союза поддержать ультимативный "мирный план" Дональда Трампа для Украины. В противном случае премьер угрожает заблокировать всю европейскую помощь для Киева. Об этом пишет рейтинговое издание "Politico".



