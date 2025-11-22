logo_ukra

Можна видихнути: Трамп зробив нову заяву про мирний план для України
НОВИНИ

Можна видихнути: Трамп зробив нову заяву про мирний план для України

Американський президент уточнив, що станеться, якщо Україна не прийме запропонованого плану досягнення миру

22 листопада 2025, 19:55
Автор:
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив, що його "мирний план" для України не є остаточним. Свою заяву американський лідер зробив під час спілкування з пресою.

Можна видихнути: Трамп зробив нову заяву про мирний план для України

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Представники ЗМІ поставили Дональду Трампа питання, чи є його пропозиція Україні щодо врегулювання війни остаточною.

"Ні, поки що ні. Ні, ми хочемо добитися миру. Це мало статися давним-давно. Війна України з Росією ніколи не мала відбутися. Якби я був президентом, вона б ніколи не почалася. Ми намагаємося її закінчити. Так чи інакше, ми повинні її закінчити", — сказав президент США.

На запитання, що буде, якщо глава української держави Володимир Зеленський не погодиться на американський план, Дональд Трамп заявив, що тоді український лідер може продовжувати боротися "з усією своєю душею".

Читайте також на порталі "Коментарі" — європейські лідери вважають, що щонайменше чотири пункти "мирного плану", розробленого адміністрацією США для України, мають бути змінені. Про це пише німецький таблоїд "BILD".

Насамперед європейці не згодні з позицією Вашингтона щодо поділу територій, а саме визнання всього Донбасу та Криму російськими.

"Ймовірно, також обговорюватиметься запропоноване скорочення українських військових, які вже безнадійно поступаються чисельністю російської армії", — йдеться у матеріалі.

Також видання "Коментарі" повідомляло – прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагає від Європейського Союзу підтримати ультимативний "мирний план" Дональда Трампа для України. Інакше прем'єр погрожує заблокувати всю європейську допомогу для Києва. Про це пише рейтингове видання Politico.




