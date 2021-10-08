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Мужчина упал с девятиэтажки на BMW и чудом выжил (ВИДЕО)

После падения он спустился на землю и хотел встать, но люди умоляли его оставаться на месте

8 октября 2021, 21:20
Автор:

Лиля Воробьева

В американском штате Нью-Джерси, в населенном пункте Джерси-Сити местный житель выпал с самого верха девятиэтажного дома, но, очевидно, был везучим, потому что приземлился на крышу автомобиля BMW и остался почти невредимым. Об этом сообщает New York Post.

Мужчина упал с девятиэтажки на BMW и чудом выжил (ВИДЕО)

По словам очевидцев, пострадавший просил: "Оставьте меня в покое, я хочу умереть" (фото Christinaabri)

Инцидент со свободным полетом американца с девятого этажа на крышу автомобиля имел место в прошлую среду, 6 октября.

По словам 21-летней американки Кристины Смит, она услышала сильный удар в крышу  BMW. От этого на мелкие куски разлетелось заднее стекло авто. В мужчины, который приземлился на автомобиль, была полностью вывернута рука. Я сначала подумала, что это не реальный случай, а какой-то фильм. Еще девушка говорит, что от верной смерти или тяжелых переломов его могла спасти надувная куртка.

Владелица уже разбитого авто вызвала полицию и медиков, и сняла на телефон это событие. На видео видно, что на пострадавшем есть медицинская маска, которая даже не взлетела при этом невероятном полете. Его завезли в медицинское учреждение, состояние его было критическим.

Никто до сих пор не знает имени этого счастливчика и почему он вылетел из окна высотного здания. Американским полицейским он отказался называть свои данные.

Другой, 50-летний свидетель Марк Бордо, работающий строителем и наблюдал за этим полетом, отметил, что юношу заставили лежать и не двигаться, пока приедут врачи. А он все говорил, что хочет умереть и чтобы его не трогали. Этот везунчик после падения имел лишь сломанную руку, все остальное было целое. Он был в сознании, сам дышал, сам говорил. Почему он хотел добровольно уйти из жизни — неизвестно. Но в Бога насчет дальнейшей жизни этого человека другие планы, — подытожил этот американец.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в США аллигатор выпрыгнул из озера и отобрал у ребенка удочку .



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Источник: https://nypost.com/2021/10/07/new-jersey-man-survives-9-story-plunge-by-landing-on-a-bmw/
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