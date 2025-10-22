Мужчину, незаконно заключенного на 43 года, сразу задержали после освобождения из тюрьмы

Мужчину, который провел за решеткой 43 года за не совершаемое преступление, задержали сразу после освобождения. Федеральная миграционная служба США пытается депортировать его в Индию. В этой стране он не жил с раннего детства.

Субраманьяма Ведам. Фото: StateCollege.com

В 1980 году Субраманьяма Ведама приговорили в Пенсильвании к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение за убийство 19-летнего студента Тома Кинсера, когда-то соседавшего по комнате. Тело Кинсера нашли спустя девять месяцев после исчезновения с огнестрельным ранением в голову. Несмотря на отсутствие физических доказательств, связывавших Ведама с преступлением, суд признал его виновным.

Более четырех десятилетий он настаивал на своей невиновности. И только в 2022 году появились новые доказательства, полностью оправдавшие мужчину. Суд признал, что расследование и судебный процесс были несправедливыми. В сентябре этого года 64-летний Субраманьяма Ведама вышел на свободу.

Однако свобода продолжалась всего несколько минут, ведь сразу после выхода из тюрьмы его задержали агенты Иммиграционной и таможенной службы США (ICE). Теперь его хотят депортировать в Индию, откуда он переехал с родителями, когда ему было всего девять месяцев.

"Его задержали несправедливо, и можно было бы подумать, что его честь и честность после всего пережитого будут что-то означать", — рассказала сестра Субраманьяма Сарасвати Ведам в комментарии BBC.

По словам адвокатов, еще в 1988 году против него был издан так и не отмененный приказ о депортации, даже несмотря на то, что он был постоянным жителем США и имел законные основания для получения гражданства.

Представители ICE заявили изданию People, что Ведам является "профессиональным преступником с датируемой 1980 годом судимостью" и будет содержаться под стражей до депортации "в соответствии с действующими законами США".

В то же время родные говорят, что у мужчины нет никаких связей с Индией. Его родители были гражданами США, а сестра с детьми живет в Америке.

Сам Ведам заявил, что хочет сосредоточиться на полной юридической победе и восстановлении своего имени.

"Мое имя очищено, я больше не заключенный. Я свободный человек, и хочу, чтобы все это поняли", — сказал Ведам.

Его адвокаты готовят апелляцию против депортации, утверждая, что у США есть моральная обязанность позволить Ведаму остаться в стране, в которой он прожил всю свою жизнь.

