Чоловіка, якого незаконно ув'язнили на 43 роки, одразу затримали після звільнення з в'язниці

Чоловіка, який провів за ґратами 43 роки за злочин, якого не скоював, затримали одразу після звільнення. Федеральна міграційна служба США намагається депортувати його до Індії. В цій країні він не жив з ранього дитинства.

Субраманьяма Ведам. Фото: StateCollege.com

У 1980 році Субраманьяма Ведама засудили у Пенсильванії до довічного ув’язнення без права на умовно-дострокове звільнення за вбивство 19-річного студента Тома Кінсера, який колись був його сусідом по кімнаті. Тіло Кінсера знайшли через дев’ять місяців після зникнення із вогнепальним пораненням у голову. Попри відсутність фізичних доказів, що пов’язували Ведама зі злочином, суд визнав його винним.

Понад чотири десятиліття він наполягав на своїй невинуватості. І лише у 2022 році з’явилися нові докази, які повністю виправдали чоловіка. Суд визнав, що розслідування та судовий процес були несправедливими. У вересні цього року 64-річний Субраманьяма Ведама вийшов на свободу.

Однак свобода тривала лише кілька хвилин, адже одразу після виходу з в’язниці його затримали агенти Імміграційної та митної служби США (ICE). Тепер його хочуть депортувати до Індії, звідки він переїхав з батьками, коли йому було лише дев’ять місяців.

"Його затримали несправедливо, і можна було б подумати, що його честь і чесність після всього пережитого щось означатимуть", — розповіла сестра Субраманьяма Сарасваті Ведам у коментарі BBC.

За словами адвокатів, ще у 1988 році проти нього було видано наказ про депортацію, який так і не скасували, навіть попри те, що він був постійним мешканцем США і мав законні підстави для отримання громадянства.

Представники ICE заявили виданню People, що Ведам є "професійним злочинцем із судимістю, що датується 1980 роком", і буде утримуватись під вартою до депортації "відповідно до чинних законів США".

Водночас рідні кажуть, що чоловік не має жодних зв’язків із Індією. Його батьки були громадянами США, а сестра з дітьми живе в Америці.

Сам Ведам заявив, що хоче зосередитися на повній юридичній перемозі та відновленні свого імені.

"Моє ім’я очищено, я більше не в’язень. Я вільна людина, і хочу, щоб усі це зрозуміли", — сказав Ведам.

Його адвокати готують апеляцію проти депортації, стверджуючи, що США мають моральний обов’язок дозволити Ведаму залишитись у країні, в якій він прожив усе своє життя.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у США поліція ловить мігрантів під саундтрек з "Покемонів".

Також "Коментарі" писали, що терорист, який вбив 77 людей подає в суд на Норвегію через порушення своїх прав людини.