"Мы готовы": у Трампа сделали неоднозначное заявление о прекращении войны в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что команда президента Дональда Трампа готова приобщиться к дипломатическим усилиям, направленным на завершение войны России против Украины. Об этом он сказал в интервью Fox News, а соответствующее заявление также распространила пресс-служба Госдепартамента США.

Комментируя недавние слова Владимира Путина о возможном приближении завершения войны, Рубио подчеркнул, что Вашингтон готов играть роль посредника. По его словам, и президент Трамп, и его команда настроены содействовать дипломатическому урегулированию конфликта.

"Мы готовы, Президент (Трамп) готов, его команда готова способствовать дипломатическому завершению войны", — отметил он.

Госсекретарь также выразил надежду, что в перспективе может быть достигнут момент, когда Украина и Россия снова вернутся к определенной форме взаимодействия. Он подчеркнул, что США рассматривают себя как одно из немногих государств, способных выполнять роль посредника в этом процессе.

Мы готовы сыграть роль посредника и довести это до конца. Я думаю, что мы единственная страна в мире, которая может. Если кто-то другой хочет попробовать, пусть это сделает, но обе стороны продолжают говорить, что мы единственные, кто может. Наконец, Президент хочет, чтобы война закончилась. И если есть что-то, что он может сделать и что мы можем сделать, чтобы помочь ей закончиться, мы это сделаем", — добавил Рубио.

Он отметил, что Украина продемонстрировала значительную устойчивость в военных условиях, особенно после сложного зимнего периода. В то же время, по его словам, Россия испытывает определенный оптимизм из-за экономических факторов, в том числе роста цен на энергоносители.

