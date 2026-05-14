"Ми готові": у Трампа зробили неоднозначну заяву про припинення війни в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що команда президента Дональда Трампа готова долучитися до дипломатичних зусиль, спрямованих на завершення війни Росії проти України. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, а відповідну заяву також поширила пресслужба Держдепартаменту США.

Фото: з відкритих джерел

Коментуючи нещодавні слова Володимира Путіна про можливе наближення завершення війни, Рубіо підкреслив, що Вашингтон готовий відіграти роль посередника. За його словами, і президент Трамп, і його команда налаштовані сприяти дипломатичному врегулюванню конфлікту.

"Ми готові, Президент (Трамп) готовий, його команда готова сприяти дипломатичному завершенню війни", — зазначив він.

Держсекретар також висловив сподівання, що в перспективі може бути досягнуто момент, коли Україна та Росія знову повернуться до певної форми взаємодії. Він наголосив, що США розглядають себе як одну з небагатьох держав, здатних виконувати роль посередника у цьому процесі.

"Ми готові зіграти роль посередника та довести це до кінця. Я думаю, що ми єдина країна у світі, яка може. Якщо хтось інший хоче спробувати, нехай це зробить, але обидві сторони продовжують нам говорити, що ми єдині, хто може. Зрештою, Президент хоче, щоб війна закінчилася. І якщо є щось, що він може зробити, і що ми можемо зробити, щоб допомогти їй закінчитися, ми це зробимо", — додав Рубіо.

Він також відзначив, що Україна продемонструвала значну стійкість у воєнних умовах, особливо після складного зимового періоду. Водночас, за його словами, Росія відчуває певний оптимізм через економічні фактори, зокрема зростання цін на енергоносії.

"Коментарі" вже писали, що президенти України Володимир Зеленський і Польщі Кароль Навроцький провели розмову, під час якої обговорили стан двосторонніх відносин і можливі контакти в найближчій перспектив