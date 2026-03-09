«Мы их полностью уничтожили»: Президент США заявил об устранении угрозы от Тегерана

Президент США Дональд Трамп выступил с громким заявлением о результатах военной операции против Ирана. По его словам, совместными усилиями США и Израиля удалось не просто умерить агрессора, а фактически ликвидировать его боевой потенциал на море и в воздухе.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Особое внимание Трамп уделил масштабам потерь иранского флота. Он подчеркнул, что американская и израильская техника продемонстрировала абсолютное доминирование:

"Вместе с нашими израильскими партнерами мы разгромили врага, продемонстрировав преимущество в технических навыках и военной силе… Их флот исчез. Все лежит на дне океана – 46 кораблей. Вы можете в это поверить? "

Глава Белого дома также отметил, что разведка имела данные о подготовке масштабного нападения на США, которое должно было произойти в течение недели с вероятностью "на 100%". По его словам, решающую роль сыграла атака стратегических бомбардировщиков B-2, без которой "Израиль был бы уничтожен".

Трамп акцентировал на том, что руководство террористических структур Ирана фактически прекратило свое существование:

"Их террористические лидеры ушли, или они отсчитывают минуты до того, как они уйдут. Подумайте об этом – у нас были лидеры, а теперь они ушли".

Президент убежден, что решительные действия вернули Соединенным Штатам статус наиболее уважаемой нации в мире. Он заверил, что Америка больше не позволит "психопатам и террористам" угрожать своей безопасности, а операция продлится до финальной точки.

"Иран должен быть большой, могучей страной. Мы их полностью уничтожили... Мы не отступим, пока враг не будет полностью и решительно побежден", — подытожил лидер США.

