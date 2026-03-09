«Мы их полностью уничтожили»: Президент США заявил об устранении угрозы от Тегерана

Рубрики
Недилько Ксения
Президент США Дональд Трамп выступил с громким заявлением о результатах военной операции против Ирана. По его словам, совместными усилиями США и Израиля удалось не просто умерить агрессора, а фактически ликвидировать его боевой потенциал на море и в воздухе.
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Особое внимание Трамп уделил масштабам потерь иранского флота. Он подчеркнул, что американская и израильская техника продемонстрировала абсолютное доминирование:
Глава Белого дома также отметил, что разведка имела данные о подготовке масштабного нападения на США, которое должно было произойти в течение недели с вероятностью "на 100%". По его словам, решающую роль сыграла атака стратегических бомбардировщиков B-2, без которой "Израиль был бы уничтожен".
Трамп акцентировал на том, что руководство террористических структур Ирана фактически прекратило свое существование:
Президент убежден, что решительные действия вернули Соединенным Штатам статус наиболее уважаемой нации в мире. Он заверил, что Америка больше не позволит "психопатам и террористам" угрожать своей безопасности, а операция продлится до финальной точки.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп в присущей ему манере прокомментировал стратегию американских военнослужащих по морским силам Ирана. Во время последнего выступления политик признался, что сначала имел вопрос к командованию из-за уничтожения дорогостоящей техники противника вместо конфискации.