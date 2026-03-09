«Ми їх повністю знищили»: Президент США заявив про усунення загрози від Тегерана

Президент США Дональд Трамп виступив із гучною заявою щодо результатів військової операції проти Ірану. За його словами, спільними зусиллями США та Ізраїлю вдалося не просто стримати агресора, а фактично ліквідувати його бойовий потенціал на морі та в повітрі.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Особливу увагу Трамп приділив масштабам втрат іранського флоту. Він підкреслив, що американська та ізраїльська техніка продемонструвала абсолютне домінування:

"Разом з нашими ізраїльськими партнерами ми розгромили ворога, продемонструвавши перевагу в технічних навичках і військовій силі... Їхній флот зник. Все лежить на дні океану — 46 кораблів. Ви можете в це повірити?"

Очільник Білого дому також зазначив, що розвідка мала дані про підготовку масштабного нападу на США, який мав статися протягом тижня з імовірністю "на 100%". За його словами, вирішальну роль відіграла атака стратегічних бомбардувальників B-2, без якої "Ізраїль був би знищений".

Трамп акцентував на тому, що керівництво терористичних структур Ірану фактично припинило своє існування:

"Їхні терористичні лідери пішли, або вони відраховують хвилини до того, як вони підуть. Подумайте про це — у нас були лідери, а тепер вони пішли".

Президент переконаний, що рішучі дії повернули Сполученим Штатам статус найбільш шанованої нації у світі. Він запевнив, що Америка більше не дозволить "психопатам і терористам" погрожувати своїй безпеці, а операція триватиме до фінальної точки.

"Іран мав бути великою, могутньою країною. Ми їх повністю знищили... Ми не відступимо, поки ворог не буде повністю і рішуче переможений", — підсумував лідер США.

