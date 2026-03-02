logo

«Мы выбьем из них все»: Дональд Трамп заявил о крахе переговоров с Ираном и готовности к радикальным шагам

"Большая волна атак скоро придет": Трамп не исключает наземную операцию и полномасштабную войну с Ираном

2 марта 2026, 18:09
Президент США Дональд Трамп выступил с рядом резонансных заявлений по ситуации на Ближнем Востоке, сигнализируя о переходе к фазе открытого силового противостояния с Тегераном. Американский лидер подчеркнул, что предыдущая серия ударов была лишь началом масштабной военной кампании.

«Мы выбьем из них все»: Дональд Трамп заявил о крахе переговоров с Ираном и готовности к радикальным шагам

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

"Большая волна атак еще не произошла – она скоро придет. Мы выбьем из Ирана все дерьмо", — цитируют Трампа слова мировые медиа.

Президент констатировал, что дипломатические усилия не принесли результатов, поскольку иранская сторона отказывается прекращать обогащение урана. По его словам, "мы не смогли заключить соглашение с этими людьми". На фоне этого Трамп не исключил наиболее радикального сценария развития событий.

"Мы можем начать полноценную войну с Ираном. Я могу отправить сухопутные войска на их территорию – я этого не исключаю", – заявил глава Белого дома.

Комментируя недавние удары, Трамп назвал их "потрясающими", отметив, что руководство Ирана уже потеряло 49 человек. В то же время он выразил удивление агрессией Тегерана по отношению к соседним арабским странам в регионе.

Пока ситуация остается критической, поскольку США демонстрируют готовность к проведению наземной операции в случае дальнейшего отказа Ирана от выполнения международных требований.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном в социальной сети X (бывший Twitter) разразился громкий скандал. Страница под названием "Canada hates Trump" опубликовала сообщение, которое многие расценили как прямое подстрекательство к покушению на жизнь Дональда Трампа.



