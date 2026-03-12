«Мы зарабатываем много денег»: Дональд Трамп сделал откровенное признание

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на энергетическом рынке на фоне эскалации на Ближнем Востоке. В своем сообщении в соцсети Truth Social он отметил ведущую роль Соединенных Штатов как крупнейшего мирового добытчика нефти.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

По словам американского лидера, дестабилизация в регионе и дальнейшее удорожание ресурсов имеют прямой финансовый эффект для страны. "Поэтому когда цены на нефть растут, мы зарабатываем много денег", — отметил Трамп, указывая на мощность американского нефтяного сектора.

Несмотря на экономические преимущества, Трамп подчеркнул, что приоритетом его администрации остаются вопросы глобальной безопасности. Он акцентировал внимание на необходимости помешать ядерным разработкам Тегерана, заявив, что для него гораздо важнее остановить Иран от получения оружия массового уничтожения и предотвратить разрушение Ближнего Востока.

Следует отметить, что эти заявления звучат на фоне предупреждений Международного энергетического агентства (МЭА). Эксперты организации уже назвали текущие события на Ближнем Востоке причиной масштабного кризиса на мировом рынке нефти за всю историю наблюдений.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в штате Калифорния официально введен режим чрезвычайной ситуации. Решение принял губернатор Гэвин Ньюсом после получения разведывательных данных от ФБР по поводу возможных провокаций со стороны Ирана.

По информации телеканала ABC News, федеральные органы предупредили местную полицию о потенциальной угрозе: Иран может попытаться атаковать территорию штата беспилотниками "Шахед", запустив их с находящихся близ американского побережья гражданских или военных судов.