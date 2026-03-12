«Ми заробляємо багато грошей»: Дональд Трамп зробив відверте зізнання

Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію на енергетичному ринку на тлі ескалації на Близькому Сході. У своєму дописі в соцмережі Truth Social він наголосив на провідній ролі Сполучених Штатів як найбільшого світового видобувача нафти.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

За словами американського лідера, дестабілізація в регіоні та подальше здорожчання ресурсів мають прямий фінансовий ефект для країни. "Тому, коли ціни на нафту зростають, ми заробляємо багато грошей", — зазначив Трамп, вказуючи на потужність американського нафтового сектору.

Попри економічні переваги, Трамп підкреслив, що пріоритетом для його адміністрації залишаються питання глобальної безпеки. Він акцентував на необхідності завадити ядерним розробкам Тегерана, заявивши, що для нього набагато важливіше зупинити Іран від отримання зброї масового знищення та запобігти руйнації Близького Сходу.

Варто зауважити, що ці заяви звучать на тлі попереджень Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). Експерти організації вже назвали поточні події на Близькому Сході причиною наймасштабнішої кризи на світовому ринку нафти за всю історію спостережень.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у штаті Каліфорнія офіційно запроваджено режим надзвичайної ситуації. Рішення ухвалив губернатор Гевін Ньюсом після отримання розвідувальних даних від ФБР щодо можливих провокацій з боку Ірану.

За інформацією телеканалу ABC News, федеральні органи попередили місцеву поліцію про потенційну загрозу: Іран може спробувати атакувати територію штату безпілотниками "Шахед", запустивши їх із цивільних або військових суден, що перебувають поблизу американського узбережжя.