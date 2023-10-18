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На американскую базу полетели дроны – в Пентагоне заявили об атаке в Ираке

Вашингтон не называет виновных в атаке

сегодня, 15:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки заявили, что утром 18 октября сорвали атаку на свои силы в Ираке, перехватив двух беспилотников. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц.

На американскую базу полетели дроны – в Пентагоне заявили об атаке в Ираке

Пентагон. Фото: из открытых источников

Отмечается, что дроны удалось перехватить, прежде чем они смогли нанести удар. По словам американских чиновников, это первая такая атака на американские силы в Ираке более чем за год.


В Вашингтоне пока отказались сообщить, кого подозревают в этой атаке. Впрочем, Вашингтон находится в повышенной готовности к деятельности групп, поддерживаемых Ираном, и повышения напряжения в регионе из-за войн между Израилем и ХАМАСом.

Следует отметить, что на прошлой неделе иракские вооруженные группировки, связанные с Ираном, угрожали поразить интересы США ракетами и беспилотниками, если Вашингтон вмешается, чтобы поддержать конфликт Израиля с ХАМАСом в Секторе Газы.

Кроме того, Пентагон направил противовоздушную оборону и боеприпасы в Израиль, ближайшему союзнику Америки на Ближнем Востоке. Впрочем, несмотря на это, американские силы не присоединились к боевым действиям.

По словам официальных лиц, односторонние ударные беспилотники были перехвачены, когда они пытались нанести удар по иракской авиабазе Аль-Асад, где размещены американские войска. Нападение произошло спустя несколько часов после взрыва в больнице Газы, где погибли сотни палестинцев. Издание отмечает, что эта атака, среди прочего, повысила ставки для президента США Джо Байдена, когда он прилетел в Израиль, чтобы выразить поддержку страны в войне против ХАМАСа.

Следует заметить, что в Ираке напряжение из-за войны в Газе было высоким. Его главный шиитский священнослужитель Али аль-Систани на прошлой неделе осудил Израиль и призвал мир противостоять "ужасной жестокости". Также лидеры иракских вооруженных формирований обвинили Израиль в нападении на больницу. Некоторые из них осудили США за поддержку Тель-Авива.

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Источник: https://www.reuters.com/world/us-says-thwarts-drone-attack-its-troops-iraq-2023-10-18/
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