На что может рассчитывать Украина до конца пребывания в должности Байдена: ответ Белого дома

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Кравцев Сергей
Действующий президент США Джо Байден обязался потратить все деньги, которые остались на поддержку Украины, пока он находится на посту. Речь идет о 6 млрд долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Чиновник также отметил, что "в этом деле должен быть баланс, чтобы Пентагон успевал пополнять запасы вместо того, что США отдают Украине".
Ранее в СМИ сообщалось, что администрация Байдена планирует ко дню инаугурации Дональда Трампа – 20 января 2025 года – использовать весь остаток средств, выделенных на военную помощь Украине.
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Также издание "Комментарии" сообщало – новоизбранный президент США Дональд Трамп впервые после победы на выборах провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание The Washington Post.
По информации источника, Трамп во время разговора посоветовал Путину не обострять ситуацию в Украине, отметив значительное присутствие США в Европе. Также оба лидера обсудили перспективу достижения мира на европейском континенте.
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