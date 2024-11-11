На что может рассчитывать Украина до конца пребывания в должности Байдена: ответ Белого дома

Действующий президент США Джо Байден обязался потратить все деньги, которые остались на поддержку Украины, пока он находится на посту. Речь идет о 6 млрд долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Президент обязался потратить каждый доллар, который у нас есть на поддержку Украины, в течение всего времени, пока он будет на посту" – высказался Джон Кирби.

Чиновник также отметил, что "в этом деле должен быть баланс, чтобы Пентагон успевал пополнять запасы вместо того, что США отдают Украине".

"Но план Байдена – потратить так много из этого бюджета, как только возможно", – прокомментировал Джон Кирби.

Ранее в СМИ сообщалось, что администрация Байдена планирует ко дню инаугурации Дональда Трампа – 20 января 2025 года – использовать весь остаток средств, выделенных на военную помощь Украине.

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Также издание "Комментарии" сообщало – новоизбранный президент США Дональд Трамп впервые после победы на выборах провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание The Washington Post.

По информации источника, Трамп во время разговора посоветовал Путину не обострять ситуацию в Украине, отметив значительное присутствие США в Европе. Также оба лидера обсудили перспективу достижения мира на европейском континенте.



