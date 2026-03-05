logo

США На фоне давления США: какую страну охватил масштабный блекаут
commentss НОВОСТИ Все новости

На фоне давления США: какую страну охватил масштабный блекаут

Авария на крупнейшей электростанции оставила без света почти всю страну, пока правительство борется с энергетическим кризисом и сокращением поставок нефти

5 марта 2026, 14:08
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Большая часть Куба, включая столицу Гавана, осталась без электроэнергии из-за масштабной аварии на энергетической инфраструктуре. Власти страны пытаются стабилизировать ситуацию на фоне обострения экономического и энергетического кризиса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственную энергетическую компанию Union Electrica.

На фоне давления США: какую страну охватил масштабный блекаут

Блэкаут на Кубе. Фото: из открытых источников

По официальным данным, причиной масштабного блекаута стала внезапная авария на теплоэлектростанции Antonio Guiteras Power Plant, расположенная примерно в 100 километрах к востоку от Гаваны. Это одна из ключевых электростанций страны, и ее остановка мгновенно повлекла за собой перебои с электроснабжением на большой территории.

Свет исчез на большей части острова – от западной провинции Пинар-дель-Рио до центрально-восточного региона Камагуэй. Дополнительные отключения произошли и в провинции Лас-Тунас из-за неисправности электроподстанций. В результате электроэнергию сохранили только крайние восточные районы страны.

По словам технического директора электростанции Романа Переса, ремонт может длиться минимум три-четыре дня. Специалисты работают над устранением неисправностей в системе пароперегревателя котла и ликвидацией утечек, повлекших аварию.

В последние годы Куба регулярно сталкивается с масштабными отключениями электроэнергии. Энергетическая система страны находится под сильным давлением из-за нехватки топлива, устаревшей инфраструктуры и экономических проблем.

Правительство связывает кризис с многолетними санкциями со стороны США и сокращением поставок нефти, в частности, от союзника Венесуэла. В Вашингтоне тем временем усилили давление на режим президента Николас Мадуро, что также повлияло на энергетические поставки на остров.

Несмотря на масштабные перебои, жители Гаваны отреагировали относительно спокойно. Часть предприятий и светофоров продолжали работать благодаря генераторам и солнечным панелям. В то же время, даже государственное телевидение было вынуждено временно прекратить вещание из-за отсутствия электроэнергии.

Читайте на портале "Комментарии" — стрельба у берегов Кубы: пограничники расстреляли скоростной катер из США.




Источник: https://www.reuters.com/business/energy/mass-blackout-cuts-power-across-most-cuba-amid-us-oil-chokehold-2026-03-04/?fbclid=IwY2xjawQWO2dleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFqZ1g0dmIxeHVOMGYxN2hMc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHrXSSxT3XqeyhgVzm06heSCRu4TE_OLv_E
