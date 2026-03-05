На тлі тиску США: яку країну охопив масштабний блекаут

Більша частина Куба, включно зі столицею Гавана, залишилася без електроенергії через масштабну аварію на енергетичній інфраструктурі. Влада країни намагається стабілізувати ситуацію на тлі загострення економічної та енергетичної кризи. Про це повідомляє Reuters з посиланням на державну енергетичну компанію Union Electrica.

Блекаут на Кубі. Фото: із відкритих джерел

За офіційними даними, причиною масштабного блекауту стала раптова аварія на теплоелектростанції Antonio Guiteras Power Plant, що розташована приблизно за 100 кілометрів на схід від Гавани. Це одна з ключових електростанцій країни, і її зупинка миттєво спричинила перебої з електропостачанням на великій території.

Світло зникло на більшій частині острова – від західної провінції Пінар-дель-Ріо до центрально-східного регіону Камагуей. Додаткові відключення сталися і у провінції Лас-Тунас через несправність електропідстанцій. У результаті електроенергію зберегли лише крайні східні райони країни.

За словами технічного директора електростанції Романа Переса, ремонт може тривати щонайменше три-чотири дні. Фахівці працюють над усуненням несправностей у системі пароперегрівача котла та ліквідацією витоків, що спричинили аварію.

Останніми роками Куба регулярно стикається з масштабними відключеннями електроенергії. Енергетична система країни перебуває під сильним тиском через нестачу палива, застарілу інфраструктуру та економічні проблеми.

Уряд пов’язує кризу з багаторічними санкціями з боку США та скороченням постачання нафти, зокрема від союзника Венесуела. У Вашингтоні тим часом посилили тиск на режим президента Ніколас Мадуро, що також вплинуло на енергетичні поставки до острова.

Попри масштабні перебої, жителі Гавани відреагували відносно спокійно. Частина підприємств і світлофорів продовжували працювати завдяки генераторам та сонячним панелям. Водночас навіть державне телебачення було змушене тимчасово припинити мовлення через відсутність електроенергії.

