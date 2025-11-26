На фоне скандала с Уиткоффом Трамп отказался от еще одного ультиматума по Украине

Президент США Дональд Трамп отказался от установленного ранее срока – четверга – для того, чтобы Украина согласилась на предложенный США мирный план, и отмахнулся от сообщения о том, что американский переговорщик Стив Уиткофф якобы инструктировал россиян, как им следует выстраивать подход к американскому лидеру по этому вопросу. Свое заявление американский лидер сделал, выступая перед журналистами на борту Air Force One.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп заявил, что американские переговорщики добиваются прогресса в обсуждениях с Россией и Украиной, и что Москва согласилась на некоторые уступки. Их он не уточнил.

Трамп уточнил, что спецпредставитель Стив Уиткофф отправится в Москву уже на следующей неделе. В РФ он будет говорить с российским диктатором Владимиром Путиным о мирном плане США.

По этой причине журналисты спросили, означает ли это, что крайний срок для заключения сделки, а именно – День благодарения 27 ноября, больше не актуален. Прессе также спросила, есть ли новый дедлайн.

"Посмотрим. Они назначили дату, и эта дата будет в ближайшем будущем... У меня нет дедлайна. Знаете, какой дедлайн у меня? Когда все (война – ред.) закончится. И я думаю, что все устали воевать. Они теряют слишком много людей", — ответил Трамп.

К слову, лидер США также высказался о пунктах мирного соглашения. Он сказал, что план из 28 пунктов вовсе не был планом, а был концепцией. И судя по всему, количество пунктов сократилось.

"Это была концепция... Оттуда они берут каждый из 28 пунктов, и затем вы доходите до 22 пунктов", — сказал глава Белого дома.

