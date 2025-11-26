На тлі скандалу з Віткоффом Трамп відмовився від ще одного ультиматуму щодо України

Президент США Дональд Трамп відмовився від встановленого раніше терміну – четверга – для того, щоб Україна погодилася на запропонований США мирний план, і відмахнувся від повідомлення про те, що американський переговорник Стів Віткофф нібито інструктував росіян, як їм слід вибудовувати підхід до американського лідера з цього питання. Свою заяву американський лідер зробив, виступаючи перед журналістами на борту Air Force One.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Трамп заявив, що американські переговорники домагаються прогресу в обговореннях з Росією та Україною, і що Москва погодилася на деякі поступки. Їх не уточнив.

Трамп уточнив, що спецпредставник Стів Уіткофф вирушить до Москви вже наступного тижня. У РФ він говоритиме з російським диктатором Володимиром Путіним про мирний план США.

З цієї причини журналісти запитали, чи це означає, що крайній термін для укладання угоди, а саме День подяки 27 листопада, більше не актуальний. Пресе також спитала, чи є новий дедлайн.

"Подивимося. Вони призначили дату, і ця дата буде в найближчому майбутньому... У мене немає дедлайну. Знаєте, який дедлайн у мене? Коли всі (війна – ред.) закінчиться. І я думаю, що всі втомилися воювати. Вони втрачають дуже багато людей", — відповів Трамп.

До речі, лідер США також висловився про пункти мирної угоди. Він сказав, що план із 28 пунктів зовсім не був планом, а був концепцією. І зважаючи на все, кількість пунктів скоротилася.

"Це була концепція... Звідти вони беруть кожен із 28 пунктів, і потім ви сягаєте 22 пунктів", — сказав глава Білого дому.

Читайте також на порталі "Коментарі" — представник російського диктатора Кирила Дмитрієва спростував інформацію Bloomberg про те, що бізнесмен Стів Віткофф нібито консультував росіян щодо того, як краще презентувати Дональду Трампу мирний план по Україні. За його словами, публікація є "фейком", а її автори — "підбурювачами війни", які нібито прагнуть зірвати "мирний процес".



