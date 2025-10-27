На одну войну в мире станет меньше: Трамп удивил новым заявлением

Президент США Дональд Трамп заявил, что может "очень быстро" решить кризисные отношения между Афганистаном и Пакистаном на фоне мирных переговоров между странами. Как передает портал "Комментарии", такое заявление американский лидер сделал в кулуарах саммита ASEAN в Малайзии, цитирует Associated Press.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Агентство отмечает, что две страны втянуты в ожесточенный спор по вопросам безопасности, и каждая сторона утверждает, что реагировала на агрессию другой во время столкновений в начале этого месяца.

Это были самые кровавые бои между ними за последние несколько лет, что стало самой низкой точкой в их отношениях, а также вызвало тревогу в регионе, где вооруженные группировки, такие как "Аль Каида", пытаются возродиться.

Пакистан обвиняет Афганистан в том, что тот закрывает глаза на боевиков, которые пересекают границу для совершения нападений, но талибы, которые правят Афганистаном, отвергают эти обвинения.

Второй раунд переговоров между сторонами начался в Стамбуле в субботу и был посвящен превращению хрупкого перемирия, достигнутого в этом месяце в Дохе, в прочную основу для мира и безопасности границ.

Дональд Трамп заявил, что он слышал, что Пакистан и Афганистан начали переговоры. Он якобы подключится и очень быстро решит этот вопрос.

Глава Белого дома высказал эти мысли во время подписания мирного соглашения между Таиландом и Камбоджей, добавив, что лидеры Пакистана – "замечательные люди".

Пакистанская армия заявила в воскресенье, что убила 25 боевиков во время "отражения двух серьезных попыток проникновения" вдоль границы, даже несмотря на то, что делегации вели переговоры в Стамбуле. Она также сообщила, что пятеро пакистанских солдат погибли во время перестрелки.

АР добавляет, что проверить данные о жертвах было невозможно, поскольку эта территория является отдаленной и закрытой для СМИ.

В результате боевых действий в начале этого месяца в Афганистане погибли десятки людей и сотни получили ранения, хотя Пакистан отрицал нападение на гражданское население и заявил, что его целью были боевики и их тайники.

"Никто из представителей пакистанского правительства не был доступен для комментариев. Однако заявление Трампа, вероятно, придаст энергии политическому и военному руководству страны, которое стремится наладить более тесные связи с Белым домом", – говорится в материале АР.

