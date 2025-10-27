На одну війну у світі поменшає: Трамп здивував новою заявою

Президент США Дональд Трамп заявив, що може "дуже швидко" вирішити кризові відносини між Афганістаном та Пакистаном на тлі мирних переговорів між країнами. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву американський лідер зробив у кулуарах саміту ASEAN у Малайзії, цитує Associated Press.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Агентство зазначає, що дві країни втягнуті в запеклу суперечку з питань безпеки, і кожна сторона стверджує, що реагувала на агресію іншої під час зіткнень на початку цього місяця.

Це були найкривавіші бої між ними за останні кілька років, що стало найнижчою точкою у їхніх стосунках, а також викликало тривогу у регіоні, де озброєні угруповання, такі як Аль Каїда, намагаються відродитися.

Пакистан звинувачує Афганістан у тому, що той заплющує очі на бойовиків, які перетинають кордон для нападів, але таліби, які правлять Афганістаном, відкидають ці звинувачення.

Другий раунд переговорів між сторонами розпочався в Стамбулі в суботу і був присвячений перетворенню тендітного перемир'я, досягнутого цього місяця в Досі, на міцну основу для миру та безпеки кордонів.

Дональд Трамп заявив, що він чув, що Пакистан та Афганістан розпочали переговори. Він нібито підключиться та дуже швидко вирішить це питання.

Глава Білого дому висловив ці думки під час підписання мирної угоди між Таїландом та Камбоджею, додавши, що лідери Пакистану – "чудові люди".

Пакистанська армія заявила в неділю, що вбила 25 бойовиків під час "віддзеркалення двох серйозних спроб проникнення" вздовж кордону, навіть незважаючи на те, що делегації вели переговори у Стамбулі. Вона також повідомила, що п'ятеро пакистанських солдатів загинули під час перестрілки.

АР додає, що перевірити дані про жертви було неможливо, оскільки ця територія є віддаленою та закритою для ЗМІ.

Внаслідок бойових дій на початку цього місяця в Афганістані загинули десятки людей і сотні отримали поранення, хоча Пакистан заперечував напад на громадянське населення і заявив, що його метою були бойовики та їхні схованки.

"Ніхто з представників пакистанського уряду не був доступний для коментарів. Однак заява Трампа, ймовірно, додасть енергії політичному та військовому керівництву країни, яке прагне налагодити тісніші зв'язки з Білим домом", – йдеться у матеріалі АР.

