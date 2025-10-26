Трамп подписал "историческое" соглашение об окончании войны в Азии

Президент США Дональд Трамп выступил посредником в подписании мирного соглашения между Таиландом и Камбоджей, которое официально положило конец вооруженному конфликту между двумя странами. Церемония прошла 26 октября в Куала-Лумпуре на полях саммита АСЕАН – США.

Трамп подписал мирное соглашение между Таиландом и Камбоджей

Мирная декларация, подписанная лидерами Таиланда и Камбоджи, стала ключевым документом, завершившим боевые действия, продолжавшиеся с мая 2025 года. Соглашение было заключено при непосредственном посредничестве Дональда Трампа, прибывшего в Малайзию специально для участия в церемонии.

Трамп назвал соглашение "историческим" моментом между Таиландом и Камбоджей, заявив, что оно может "спасти миллионы жизней", и поблагодарил лидеров двух стран за их мужество. Кроме того, американский лидер отметил свою собственную роль в соглашении.

"Мне нравится останавливать войны. Это не просто хобби, это то, что у меня хорошо получается и что я люблю делать", — сказал Трамп после подписания соглашения.

Во время своей речи Трамп также четко дал понять, что его администрация будет продолжать пытаться использовать торговые соглашения, чтобы давить на враждующие страны и добиться мира.

Кроме мирного соглашения, Трамп подписал соглашение о редкоземельных минералах с премьер-министром Таиланда Анутином Чарнвиракуном, а также подписал торговое соглашение с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом.

Церемонию подписания перенесли на более раннее время по просьбе премьер-министра Таиланда Анутина Чанвиракуна из-за смерти королевы-матери Сирикита. Несмотря на траур в стране, Чанвиракун лично прибыл в Куала-Лумпур, чтобы засвидетельствовать готовность Бангкока к миру.

