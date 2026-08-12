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На поле для гольфа Трампа развернули боевую технику: что произошло

Гольф под ракетным куполом: Трампа на отдыхе теперь защищает армейская система ПВО

12 августа 2026, 18:50
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Недилько Ксения

Американский президент Дональд Трамп вынужден заниматься любимым спортом под непосредственным прикрытием военной противовоздушной обороны. На кадрах из его частного поля для гольфа журналисты заметили боевую технику, развернутую буквально в нескольких метрах от самого главы Белого дома.

На поле для гольфа Трампа развернули боевую технику: что произошло

Дональд Трамп. Фото: соцсети

Речь идет о зенитно-ракетном комплексе малой дальности Avenger, работу которого обеспечивает подразделение из более чем десяти кадровых военнослужащих США. Эта система создана для реальных боевых условий и штатно оснащена ракетами Stinger.

"Этот комплекс способен эффективно перехватывать воздушные цели, — комментируют ситуацию американские военные аналитики в СМИ, объясняя нетипичные меры безопасности, — и, вероятнее всего, его развернули для нейтрализации потенциальных нападений с использованием беспилотных летательных аппаратов".

Такой беспрецедентный уровень охраны напрямую связан с рядом реальных покушений на жизнь политика. Напомним, во время предвыборной гонки в июле 2024 года Трамп получил ранение уха во время стрельбы на митинге, а впоследствии вооруженного злоумышленника перехватили непосредственно на его поле для гольфа во Флориде. Дополнительным фактором напряжения является конфронтация США с Ираном — американские спецслужбы не исключают, что Тегеран может попытаться совершить акт мести за предыдущие военные операции Вашингтона.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп подтвердил, что после саммита НАТО в Анкаре возвращался в Соединенные Штаты не на президентском самолете, а на другом борту. По его словам, такое решение приняли американские службы безопасности из-за возможной угрозы со стороны Ирана.



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