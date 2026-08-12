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Трамп підтвердив свою таємну евакуацію з саміту НАТО за допомогою вантажівки з їжею

Дональд Трамп розповів, чому після саміту НАТО в Анкарі летів не на Air Force One та як його таємно перевезли на військовий літак.

12 серпня 2026, 08:30
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Автор:
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що після саміту НАТО в Анкарі повертався до Сполучених Штатів не на президентському літаку, а на іншому борту. За його словами, таке рішення ухвалили американські служби безпеки через можливу загрозу з боку Ірану.

Трамп підтвердив свою таємну евакуацію з саміту НАТО за допомогою вантажівки з їжею

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Трамп розповів, що діяв за вказівками Секретної служби США та військових, які займаються безпекою американського президента.

"Я просто зробив так, як вони хотіли, я діяв за вказівками секретної служби і військових. Вони хотіли, щоб я летів іншим літаком, з таким же рівнем безпеки. Думаю, була якась загроза. Я насправді не дуже про це розпитував. Я отримую багато погроз", — сказав Трамп.

Раніше The Washington Post повідомляла про незвичайну операцію в Туреччині. Спочатку Трамп з'явився перед камерами біля старого Boeing 747, який у минулому використовували як Air Force One. Однак через кілька хвилин президента непомітно перевезли на військовий літак C-32A ВПС США.

За даними видання, для переміщення Трампа використали вантажівку для кейтерингового обслуговування аеропорту. Такі машини зазвичай доставляють до літаків їжу та необхідні припаси перед вильотом.

Таким чином, старий Boeing 747 став приманкою, яка мала створити враження, що президент залишає Туреччину саме на ньому. Американський чиновник, обізнаний з операцією, підтвердив The Washington Post, що справжній маршрут Трампа навмисно приховали від значної частини американської команди.

Раніше портал "Коментарі" повідомяв, що Трамп заснув в "історичний день" у Білому домі. Курйозне відео з Овального кабінету.



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Джерело: https://edition.cnn.com/
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