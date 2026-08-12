На полі для гольфу Трампа розгорнули бойову техніку: що сталося

Американський президент Дональд Трамп змушений займатися улюбленим спортом під безпосереднім прикриттям військової протиповітряної оборони. На кадрах із його приватного поля для гольфу журналісти помітили бойову техніку, розгорнуту буквально за кілька метрів від самого очільника Білого дому.

Дональд Трамп. Фото: соцмережі

Йдеться про зенітно-ракетний комплекс малої дальності Avenger, роботу якого забезпечує підрозділ із понад десяти кадрових військовослужбовців США. Ця система створена для реальних бойових умов і штатно оснащена ракетами Stinger.

"Цей комплекс спроможний ефективно перехоплювати повітряні цілі, — коментують ситуацію американські військові аналітики у ЗМІ, пояснюючи нетипові заходи безпеки, — і найімовірніше, його розгорнули для нейтралізації потенційних нападів із використанням безпілотних літальних апаратів".

Такий безпрецедентний рівень охорони безпосередньо пов'язаний із низкою реальних замахів на життя політика. Нагадаємо, під час передвиборчих перегонів у липні 2024 року Трамп дістав поранення вуха під час стрілянини на мітингу, а згодом озброєного зловмисника перехопили безпосередньо на його полі для гольфу у Флориді. Додатковим чинником напруги є конфронтація США з Іраном — американські спецслужби не виключають, що Тегеран може спробувати здійснити акт помсти за попередні військові операції Вашингтона.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп підтвердив, що після саміту НАТО в Анкарі повертався до Сполучених Штатів не на президентському літаку, а на іншому борту. За його словами, таке рішення ухвалили американські служби безпеки через можливу загрозу з боку Ірану.



