На ровне с Китаем: у Трампа назвали страну, которая помогает Путину продолжать войну

Советник президента США Стивен Миллер обвинил Индию в финансировании войны России против Украины. Именно благодаря Индии российский бюджет получает огромные суммы после продажи нефти индусам. Об этом говорится в материале информационного агентства Reuters.

Стивен Миллер. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что Миллер является одним из ближайших и самых влиятельных помощников Дональда Трампа. Обвинения в сторону Нью-Дели прозвучали в эфире программы "Sunday Morning Futures". В то же время советник главы Белого дома отметил, что Трамп имеет прекрасные отношения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Трамп очень четко сказал, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну путем закупки нефти у России. Люди будут шокированы, узнав, что Индия практически наравне с Китаем закупает российскую нефть. Это поразительный факт", – высказался американский чиновник.

Источники в правительстве Индии рассказали агентству, что, несмотря на угрозы Вашингтона, власти страны продолжат покупать нефть у Российской Федерации.

Читайте также на портале "Комментарии" — Индия заявила, что не планирует отказываться от импорта российской нефти даже несмотря на угрозу санкций от президента США Дональда Трампа. Правительство Индии ссылается на долгосрочные контракты и стратегические интересы.

В прошлом месяце Трамп заявил на платформе Truth Social, что Индия рискует столкнуться с дополнительными санкциями за покупку российской нефти и оружия. Более того, он пригрозил 25-процентным тарифом на экспорт индийских товаров в США. После этих угроз Трамп заявил, что якобы получил информацию о прекращении Индией закупок нефти из России.



