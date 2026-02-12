logo

Главная Новости Мир США На слушаниях дела Эпштейна в Конгрессе вспомнили об убитой в США украинке: детали
НОВОСТИ

На слушаниях дела Эпштейна в Конгрессе вспомнили об убитой в США украинке: детали

Во время слушаний в Конгрессе США по Гислейн Максвелл генпрокурор Пэм Бонди вспомнила об убийстве украинки Ирины Заруцкой.

12 февраля 2026, 08:05
Автор:
avatar

Slava Kot

В Палате представителей США во время слушаний по делу Джеффри Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл неожиданно прозвучало имя украинки Ирины Заруцкой, убитой в прошлом году в Северной Каролине. Упоминание об украинке вызвало острую перепалку между генеральным прокурором США Пэм Бонди и конгрессвумен Деборой Росс.

На слушаниях дела Эпштейна в Конгрессе вспомнили об убитой в США украинке: детали

Генпрокурор США Пэм Бонди. Фото: Kenny Holston/The New York Times

Слушания в Палате представителей касались условий содержания Максвелл, осужденной за соучастие в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Конгрессвумен Росс задала вопрос о переводе Максвелл из федерального учреждения во Флориде в тюрьму минимального уровня безопасности в Техасе и о возможных привилегиях, которые она там получила. В ответ генпрокурор Бонди согласилась, что осужденная не должна иметь специальных условий.

Однако на вопрос Росс о том, может ли Дональд Трамп помиловать или смягчить приговор Максвелл, если та будет сотрудничать со следствием и таким образом укажет на непричастность президента США по делу Эпштейна, генпрокурор прямо не ответила. Также она избежала ответа относительно того, кто принимал решение о переводе заключенной.

Бонди заявила, что внимание стоит обратить на другую трагедию, а именно убийство украинки Ирины Заруцкой.

"Вместо того, чтобы говорить о Гислейн Максвелл, которая, надеемся, умрет в тюрьме, вам следует поговорить об умершей в метро Ирине Заруцкой", — сказала генпрокурор США.

Конгрессвумен Росс подчеркнула, что слушания посвящены именно делу Максвелл, и обвинила Бонди в уклонении от ответов. Однако Бонди продолжала обвинять конгрессвумен в якобы нежелании говорить об украинке.

Ирина Заруцкая была убита 22 августа 2025 года в вагоне поезда Lynx Blue Line в городе Шарлотт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Нью-Йорке был создан мурал в честь украинской беженки Ирины Заруцкой.

Также "Комментарии" писали, что украинская модель прокомментировала появление своего имени в файлах Эпштейна.



