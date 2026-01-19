У Нью-Йорку створили мурал на честь української біженки Ірини Заруцької (ФОТО)

У районі Бушвік у Брукліні з’явився масштабний мурал із портретом 23-річної української біженки Ірини Заруцької, яка була вбита в США.

У Нью-Йорку створили мурал на честь Ірини Заруцької. Фото з відкритих джерел

Автор проєкту розповів, що його мета полягала у тому, щоб постійно пам’ятати про Ірину Заруцьку та нагадувати про існуючі проблеми в США.

"Я розпочав цю кампанію, щоб переконатися, що історія Ірини не зникне. Її вбивство є основою багатьох проблем, що переслідують американське суспільство. Наприклад, одна з них — прогресивний підхід до боротьби зі злочинністю", — пояснив автор.

Проєкт отримав значну фінансову підтримку. Генеральний директор компанії Intercom Еоган Маккейб пожертвував на створення муралу 500 тисяч доларів. Ще 1 мільйон доларів надійшов від мільярдера Ілона Маска, а близько 200 тисяч доларів зібрали завдяки меншим приватним внескам.

Ірина Заруцька потрапила в заголовки медіа після загибелі у серпні 2025 року. Дівчина приїхала до США, рятуючись від війни в Україні. За даними слідства, увечері 22 серпня її смертельно поранив ножем бездомний колишній ув’язнений у поїзді в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна. Підозрюваного затримали на місці, а згодом йому висунули обвинувачення, які потенційно можуть призвести до смертної кари.

