На столе у Трампа лежат три варианта военных действий: к чему готовятся США

Администрация президента США Дональда Трампа разработала ряд агрессивных военных сценариев для свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которые включают авиаудары, операции спецназа для его захвата или ликвидации. Хотя Трамп еще не принял окончательного решения, его ключевые советники настаивают на силовом сценарии, а Министерство юстиции работает над созданием юридического обоснования, которое позволит действовать в обход Конгресса. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на многочисленных американских чиновников

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

На фоне растущей напряженности в отношениях с Венесуэлой, Белый дом рассматривает радикальные меры для устранения Николаса Мадуро от власти. По информации издания, ключевыми сторонниками военного вмешательства являются госсекретарь Марко Рубио, который также исполняет обязанности советника по национальной безопасности, и заместитель главы администрации Трампа Стивен Миллер. Они придерживаются мнения, что свержение венесуэльского лидера является приоритетной задачей.

Сам Трамп до сих пор колеблется, опасаясь, что операция может провалиться и превратиться в "позорное поражение". Однако его главной мотивацией и предметом постоянных вопросов к советникам является потенциальная выгода для США, в частности, получение контроля над огромными нефтяными запасами Венесуэлы, которые являются крупнейшими в мире.

Сейчас на столе у Трампа лежат три основных варианта военных действий.

Первый вариант предусматривает нанесение авиаударов по военным объектам и лояльным Мадуро подразделениям, с целью спровоцировать его на побег и сделать уязвимым для захвата.

Второй, более рискованный вариант, предполагает привлечение элитных спецподразделений, таких как Delta Force (одно из самых засекреченных подразделений первого уровня секретности сил специальных операций Вооруженных сил США) или элитную команду "морских котиков" (SEAL Team Six), для прямого захвата или ликвидации Мадуро.

Наиболее сложный и масштабный план предусматривает высадку американских спецназовцев с целью взятия под контроль аэродромов, нефтяных месторождений и другой критической инфраструктуры страны.

Эти два варианта сопровождаются значительно более высоким риском для жизни спецназовцев и гражданского населения, отмечает издание.

Чтобы обойти давние законодательные запреты США на убийство иностранных лидеров и действовать без официального разрешения Конгресса, администрация Трампа ищет юридическую лазейку. Министерство юстиции разрабатывает доктрину, согласно которой Мадуро и его окружение будут признаны центральными фигурами наркотеррористической группировки Cartel de los Soles. Такое определение, по мнению юристов администрации, делает Мадуро легитимной военной целью.

Читайте также на портале "Комментарии" — в пику Трампу: какое оружие Россия пригрозила поставить Венесуэле для войны с США.



