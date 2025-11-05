На столі у Трампа лежать три варіанти воєнних дій: до чого готуються США

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробила низку агресивних військових сценаріїв для повалення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, які включають авіаудари, операції спецназу для його захоплення чи ліквідації. Хоча Трамп ще не ухвалив остаточного рішення, його ключові радники наполягають на силовому сценарії, а Міністерство юстиції працює над створенням юридичного обґрунтування, яке дозволить діяти в обхід Конгресу. Про це пише The New York Times із посиланням на численних американських чиновників.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

На тлі напруженості, що зростає у відносинах з Венесуелою, Білий дім розглядає радикальні заходи для усунення Ніколаса Мадуро від влади. За інформацією видання, ключовими прихильниками військового втручання є держсекретар Марко Рубіо, який також виконує обов'язки радника національної безпеки, та заступник голови адміністрації Трампа Стівен Міллер. Вони дотримуються думки, що повалення венесуельського лідера є пріоритетним завданням.

Сам Трамп досі вагається, побоюючись, що операція може провалитися і перетворитися на "ганебну поразку". Однак його головною мотивацією та предметом постійних питань до радників є потенційна вигода для США, зокрема отримання контролю над величезними нафтовими запасами Венесуели, які є найбільшими у світі.

Зараз на столі у Трампа лежать три основні варіанти воєнних дій.

Перший варіант передбачає нанесення авіаударів по військових об'єктах та лояльних Мадуро підрозділах, з метою спровокувати його на втечу та зробити вразливим для захоплення.

Другий, більш ризикований варіант, передбачає залучення елітних спецпідрозділів, таких як Delta Force (один із найзасекреченіших підрозділів першого рівня таємності сил спеціальних операцій Збройних сил США) або елітну команду "морських котиків" (SEAL Team Six) для прямого захоплення або ліквідації Мадуро.

Найбільш складний та масштабний план передбачає висадку американських спецназівців з метою взяття під контроль аеродромів, нафтових родовищ та іншої критичної інфраструктури країни.

Ці два варіанти супроводжуються значно вищим ризиком для життя спецназівців та цивільного населення, зазначає видання.

Щоб оминути давні законодавчі заборони США на вбивство іноземних лідерів та діяти без офіційного дозволу Конгресу, адміністрація Трампа шукає юридичної лазівки. Міністерство юстиції розробляє доктрину, згідно з якою Мадуро та його оточення буде визнано центральними фігурами наркотерористичного угруповання Cartel de los Soles. Таке визначення, на думку юристів адміністрації, робить Мадуро легітимною військовою метою.

