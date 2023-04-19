На территорию Белого дома проник нарушитель: службы безопасности мгновенно отреагировали

18 апреля системы безопасности Белого дома моментально отреагировали на незаконное проникновение. Офицеры службы безопасности пришли на место инцидента и обнаружили ребенка. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NBC News.

Белый дом. Фото из открытых источников

Спецслужащие отреагировали на малыша, который находился вблизи северного ограждения Белого дома.

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"Системы безопасности Белого дома и сотрудники Секретной службы мгновенно отреагировали, и малыш и родители быстро воссоединились", — сказал представитель службы безопасности Белого дома Энтони Гуглиемли.

Секретная служба не сообщила подробностей о ребенке и его родителях. Забор, через который проник парень находится со стороны площади Лафайет, которая является популярным местом среди туристов.

Интересно, что это возможно первое успешное вторжение, после того, как высота забора Белого дома была повышена вдвое из-за серии правонарушений в последние годы. Теперь ее высота достигает почти 4 метров. Несмотря на то, что забор стал выше, ширина между столбцами также увеличилась на несколько сантиметров. Вероятно, это помогло парню проникнуть на территорию Белого дома.

Это не впервые ребенок проникает на территорию Белого дома, подобный случай произошел в 2014 году, когда парень протиснулся из-за забора. Также в 2014 году был более серьезный случай. 43-летний мужчина проскользнул в президентское здание с ножом, однако тогдашнего президента США Барака Обамы и его семьи не было дома. За свое преступление мужчину посадили на 17 месяцев в тюрьму.

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