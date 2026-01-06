На Западе дали прогноз: когда США могут попытаться установить контроль над Гренландией

Неожиданная операция США в Венесуэле, в ходе которой был задержан президент Николас Мадуро вместе с супругой, вызвала заметную тревогу среди европейских политиков. В столицах ЕС все чаще звучит вопрос: не станет ли следующим объектом давления Вашингтона Гренландия, сообщает Politico.

Гренландия. Фото: из открытых источников

Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп ранее открыто заявлял о стратегической необходимости Гренландии для Соединенных Штатов. По его словам, остров оказался в зоне повышенного интереса со стороны России и Китая, а потому контроль над ним рассматривается Белым домом как вопрос национальной безопасности.

Гренландия обладает широкой автономией, однако формально входит в состав Королевства Дания. Обострение дискуссии вокруг острова произошло после того, как Кэти Миллер – супруга советника Белого дома Стивена Миллера – опубликовала в соцсетях изображение карты Гренландии с американским флагом и подписью "Скоро".

На этот сигнал резко отреагировали в Копенгагене. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что США не имеют никакого права аннексировать территории, входящие в состав Датского королевства, включая Гренландию и Фарерские острова. В свою очередь глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что остров "не продается".

Эксперты, опрошенные Politico, считают, что Вашингтон может попытаться воспользоваться политически удобным моментом в ближайшие месяцы — на фоне подготовки к промежуточным выборам в США и празднованию 250-летия американской независимости 4 июля. При этом речь, вероятно, пойдет не о военной операции, а о масштабной кампании политического и экономического давления.

Руководитель европейского направления Eurasia Group Муджтаба Рахман не исключает, что США могут задействовать широкий набор инструментов — от дипломатического нажима до попыток влияния на местные элиты.

