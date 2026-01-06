logo

США У Трампа не готовы к компромиссам: какой регион должен войти в состав США
НОВОСТИ

У Трампа не готовы к компромиссам: какой регион должен войти в состав США

У Трампа отказались исключать вариант военного захвата Гренландии

6 января 2026, 06:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Заместитель главы администрации президента США Стивен Миллер заявил, что Вашингтон рассматривает Гренландию как ключевой элемент американской системы безопасности и настаивает на ее вхождении в состав Соединенных Штатов. При этом он отказался прямо исключать возможность силового сценария в отношении острова. Об этом Миллер сообщил в интервью телеканалу CNN. 

У Трампа не готовы к компромиссам: какой регион должен войти в состав США

Стивен Миллер. Фото: из открытых источников

По его словам, позиция Белого дома по Гренландии является официальной и неизменной уже не первый год. Чиновник подчеркнул, что президент США неоднократно и четко заявлял: Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов ради обеспечения общей безопасности.

"Президент в течение месяцев ясно говорил: Соединенные Штаты должны быть нацией, в состав которой входит Гренландия как элемент нашего общего аппарата безопасности. Это официальная позиция нынешней администрации и еще администрации Трампа ранее", — отметил Миллер.

В ходе интервью ведущий Джейк Таппер несколько раз пытался получить от представителя Белого дома прямой ответ на вопрос, исключает ли Вашингтон возможность военного захвата острова. Однако Миллер уклонился от однозначного комментария и вместо этого поставил под сомнение законность суверенитета Дании над Гренландией.

Он заявил, что остается открытым вопрос, на каком основании Копенгаген контролирует остров и почему Гренландия до сих пор считается колонией Дании. По мнению Миллера, для защиты Арктического региона, интересов НАТО и всего Альянса Гренландия должна находиться под контролем США.

"Соединенные Штаты – сверхдержава, и при президенте Трампе мы будем вести себя как сверхдержава", — резюмировал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп уже не остановится: Туск выступил с тревожным предупреждением для Европы.




