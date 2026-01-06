На Заході прогнозували: коли США можуть спробувати встановити контроль над Гренландією

Несподівана операція США у Венесуелі, під час якої було затримано президента Ніколаса Мадуро разом із дружиною, викликала помітну тривогу серед європейських політиків. У столицях ЄС дедалі частіше звучить питання: чи не стане наступним об'єктом тиску Вашингтона Гренландія, повідомляє Politico.

Гренландія. Фото: з відкритих джерел

Видання нагадує, що президент США Дональд Трамп раніше відкрито заявляв про стратегічну необхідність Гренландії для Сполучених Штатів. За його словами, острів опинився у зоні підвищеного інтересу з боку Росії та Китаю, а тому контроль над ним розглядається Білим домом як питання національної безпеки.

Гренландія має широку автономію, проте формально входить до складу Королівства Данія. Загострення дискусії навколо острова відбулося після того, як Кеті Міллер – дружина радника Білого дому Стівена Міллера – опублікувала у соцмережах зображення карти Гренландії з американським прапором та підписом "Скоро".

На цей сигнал різко відреагували у Копенгагені. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що США не мають жодного права анексувати території, що входять до складу Данського королівства, включаючи Гренландію та Фарерські острови. У свою чергу глава уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен наголосив, що острів "не продається".

Експерти, опитані Politico, вважають, що Вашингтон може спробувати скористатися політично зручним моментом у найближчі місяці — на тлі підготовки до проміжних виборів у США та відзначення 250-річчя американської незалежності 4 липня. При цьому, ймовірно, йтиметься не про військову операцію, а про масштабну кампанію політичного та економічного тиску.

Керівник європейського напрямку Eurasia Group Муджтаба Рахман не виключає, що США можуть задіяти широкий набір інструментів — від дипломатичного тиску до спроб впливу на місцеві еліти.

