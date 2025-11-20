На Западе назвали главный недостаток "мирного плана" США по Украине

Администрация Трампа подготовила новый "мирный план" по войне в Украине, который предполагает многочисленные уступки со стороны украинцев. Однако, как пишет обозреватель The Telegraph Дэниэл ДеПетрис, главный вопрос заключается в том, выдержит ли этот план столкновение с реальностью, и для скепсиса есть веские основания.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, ожидается, что украинская армия будет выведена со всего Донбасса, а численность и боеспособность ВСУ сократятся. От России также ожидаются уступки. План Трампа, по всей видимости, обязывает российские войска вернуть часть захваченных ими территорий в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, Украине могут быть предложены своего рода гарантии обороны США в обмен на уступки в отношении её собственного военного потенциала.

"Цель такой гарантии проста: смягчить возражения Украины по другим пунктам плана и удержать Россию от возобновления войны в удобное для неё время", — отмечает аналитик.

В то же время, с украинской стороны уступки, которых ожидает администрация Трампа, политически токсичны и напрямую упираются в их красные линии.

"Американцы могут утверждать, что, учитывая развитие событий, потеря Покровска Украиной – лишь вопрос времени. Но украинцы неизбежно сочтут подобные прогнозы опасными, пораженческими и неуважительными к жертвам своей армии. Если украинцы так чувствительны к Покровску, можно только представить, что они имеют в виду, говоря о потере всего Донбасса", – отмечает аналитик.

Предложение Трампа о гарантиях безопасности США в качестве своего рода утешительного приза для Украины также более чем странно, отмечает аналитик. Также непонятно главное: будут ли гарантии безопасности США для Украины что-либо значить и смогут ли американцы обеспечить их выполнение.

