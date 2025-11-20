logo

На Западе назвали главный недостаток "мирного плана" США по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе назвали главный недостаток "мирного плана" США по Украине

The Telegraph пишет о том, что по мирному плану для Украины есть множество вопросов, на которые все еще нет ответов

20 ноября 2025, 07:51
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Администрация Трампа подготовила новый "мирный план" по войне в Украине, который предполагает многочисленные уступки со стороны украинцев. Однако, как пишет обозреватель The Telegraph Дэниэл ДеПетрис, главный вопрос заключается в том, выдержит ли этот план столкновение с реальностью, и для скепсиса есть веские основания.

На Западе назвали главный недостаток "мирного плана" США по Украине

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, ожидается, что украинская армия будет выведена со всего Донбасса, а численность и боеспособность ВСУ сократятся. От России также ожидаются уступки. План Трампа, по всей видимости, обязывает российские войска вернуть часть захваченных ими территорий в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, Украине могут быть предложены своего рода гарантии обороны США в обмен на уступки в отношении её собственного военного потенциала.

"Цель такой гарантии проста: смягчить возражения Украины по другим пунктам плана и удержать Россию от возобновления войны в удобное для неё время", — отмечает аналитик.

В то же время, с украинской стороны уступки, которых ожидает администрация Трампа, политически токсичны и напрямую упираются в их красные линии.

"Американцы могут утверждать, что, учитывая развитие событий, потеря Покровска Украиной – лишь вопрос времени. Но украинцы неизбежно сочтут подобные прогнозы опасными, пораженческими и неуважительными к жертвам своей армии. Если украинцы так чувствительны к Покровску, можно только представить, что они имеют в виду, говоря о потере всего Донбасса", – отмечает аналитик.

Предложение Трампа о гарантиях безопасности США в качестве своего рода утешительного приза для Украины также более чем странно, отмечает аналитик. Также непонятно главное: будут ли гарантии безопасности США для Украины что-либо значить и смогут ли американцы обеспечить их выполнение.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли Трамп одобрил "мирный план" из 28 пунктов для завершения войны в Украине.




Источник: https://www.telegraph.co.uk/us/comment/2025/11/19/trumps-secret-plan-for-russia-and-ukraine-enormous-flaw/
