На Заході назвали головний недолік "мирного плану" США щодо України

Адміністрація Трампа підготувала новий "мирний план" щодо війни в Україні, який передбачає численні поступки з боку українців. Однак, як пише оглядач The Telegraph Деніел ДеПетріс, головне питання полягає в тому, чи витримає цей план зіткнення з реальністю, і для скепсису є вагомі підстави.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться, що очікується, що українська армія буде виведена з усього Донбасу, а чисельність та боєздатність ЗСУ скоротяться. Від Росії також очікуються поступки. План Трампа, мабуть, зобов'язує російські війська повернути частину захоплених ними територій у Запорізькій та Херсонській областях. Крім того, Україні можуть бути запропоновані певні гарантії оборони США в обмін на поступки щодо її власного військового потенціалу.

"Мета такої гарантії проста: пом'якшити заперечення України щодо інших пунктів плану та утримати Росію від відновлення війни у зручний для неї час", — зазначає аналітик.

У той же час, з українського боку поступки, на які очікує адміністрація Трампа, політично токсичні і прямо впираються в їхні червоні лінії.

"Американці можуть стверджувати, що, з огляду на розвиток подій, втрата Покровська Україною — лише питання часу. Але українці неминуче вважатимуть подібні прогнози небезпечними, пораженськими і неповажними до жертв своєї армії. Якщо українці так чутливі до Покровська, можна тільки уявити, що вони мають на увазі, говорячи про втрату всього Донбасу", — йдеться у публыкації.

Пропозиція Трампа про гарантії безпеки США як свого роду втішного призу для України також більш ніж дивна, зазначає аналітик. Також незрозуміло головне: чи гарантії безпеки США для України щось означатимуть і чи зможуть американці забезпечити їх виконання.

