Головна Новини Світ США На Заході назвали головний недолік "мирного плану" США щодо України
На Заході назвали головний недолік "мирного плану" США щодо України

The Telegraph пише про те, що за мирним планом для України є безліч питань, на які все ще немає відповідей

20 листопада 2025, 07:51
Кравцев Сергей

Адміністрація Трампа підготувала новий "мирний план" щодо війни в Україні, який передбачає численні поступки з боку українців. Однак, як пише оглядач The Telegraph Деніел ДеПетріс, головне питання полягає в тому, чи витримає цей план зіткнення з реальністю, і для скепсису є вагомі підстави.

У публікації йдеться, що очікується, що українська армія буде виведена з усього Донбасу, а чисельність та боєздатність ЗСУ скоротяться. Від Росії також очікуються поступки. План Трампа, мабуть, зобов'язує російські війська повернути частину захоплених ними територій у Запорізькій та Херсонській областях. Крім того, Україні можуть бути запропоновані певні гарантії оборони США в обмін на поступки щодо її власного військового потенціалу.

"Мета такої гарантії проста: пом'якшити заперечення України щодо інших пунктів плану та утримати Росію від відновлення війни у зручний для неї час", — зазначає аналітик.

У той же час, з українського боку поступки, на які очікує адміністрація Трампа, політично токсичні і прямо впираються в їхні червоні лінії.

"Американці можуть стверджувати, що, з огляду на розвиток подій, втрата Покровська Україною — лише питання часу. Але українці неминуче вважатимуть подібні прогнози небезпечними, пораженськими і неповажними до жертв своєї армії. Якщо українці так чутливі до Покровська, можна тільки уявити, що вони мають на увазі, говорячи про втрату всього Донбасу", — йдеться у публыкації.

Пропозиція Трампа про гарантії безпеки США як свого роду втішного призу для України також більш ніж дивна, зазначає аналітик. Також незрозуміло головне: чи гарантії безпеки США для України щось означатимуть і чи зможуть американці забезпечити їх виконання.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи Трамп схвалив "мирний план" із 28 пунктів для завершення війни в Україні.




Джерело: https://www.telegraph.co.uk/us/comment/2025/11/19/trumps-secret-plan-for-russia-and-ukraine-enormous-flaw/
