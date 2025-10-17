На Заході пояснили, чому без миру в Україні перемога США над Китаєм неможлива

Рубрики
Для того, щоб перемогти в Індо-Тихоокеанському регіоні та стримати військові дії Пекіна на Тайвані, президент США Дональд Трамп має перемогти у Східній Європі так само рішуче, як на Близькому Сході. А це означає повну поразку російської армії на українській території. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі видання The Hill.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
ЗМІ зазначає, що Трамп зараз має імпульс. Він має ефектно вивести російського диктатора Володимира Путіна з гри і надіслати Сі Цзіньпіну сигнал про те, що ми маємо намір виграти розпочату Росією та Китаєм ідеологічну глобальну війну проти Заходу так чи інакше.
Автори публікації зазначили, що після того, як США розбомбили три основні ядерні об'єкти Ірану, Москва перебуває в шоці. Після того, як ключового союзника Путіна – Ірану нейтралізовано, а проросійського режиму в Сирії повалено, господар Кремля опинився осторонь подій на Близькому Сході.
Запрошення президента України Володимира Зеленського до Овального кабінету у п'ятницю — перша міжнародна зустріч Трампа після тріумфального повернення з Єгипту — є черговим сигналом Путіну про те, що він покінчив із кремлівськими іграми.
Вони наголосили, що одним із цих кроків є схвалення головою Білого дому продажу Україні ракет "Томагавк". Ці ракети дозволять Україні вдарити по авіабазі "Енгельс-2", заводу з випуску "Шахедів" у Єлабузі та Татарстані, а також по Керченському мосту.
