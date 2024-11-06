На Западе пояснили, почему победа Трампа застала Украину в критический момент

Представитель Республиканской партии Дональд Трамп уже во второй раз займет пост президента США. На фоне этих новостей обострились опасения, что Украине, вероятно, придется адаптироваться к возможному снижению поддержки Вашингтона, что окажет значительное влияние на конфликт с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в аналитическом материале "CNN".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Авторы публикации обращают внимание, что во время избирательной кампании Трамп и кандидат на должность вице-президента США Джей Ди Вэнс неоднократно выражали сомнения относительно продолжения масштабной поддержки Киева, учитывая то, что война продолжается уже более двух с половиной лет с момента вторжения России. Кроме того, Трамп заявил, что США могут подтолкнуть Украину к достижению сложного перемирия с Россией.

"CNN" подчеркивает, эта победа республиканцы застала Киев в критический момент, когда Россия активизирует наступление на восточный Донбасс. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отметил, что ситуация на передовой "остается сложной", а отдельные участки "требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений".

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Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп таки победил: в Верховной Раде ответили, действительно ли помощь Украине от США теперь прекратится и нужно искать другие пути для обороны в войне с Россией.



