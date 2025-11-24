На Западе рассказали, кто на самом деле автор мирного плана Трампа

Пока американские и украинские переговорщики заняты обновлением мирного плана Дональда Трампа, в Вашингтоне и Брюсселе нарастает путаница вокруг происхождения 28-пунктного мирного плана. Все больше политиков заявляют: документ может быть не продуктом администрации Дональда Трампа, а фактически российским "списком хотелок", созданным близким союзником Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".

Мирный план для Украины. Фото: из открытых источников

СМИ пишет о том, что несколько сенаторов США, которые критикуют подход Трампа к войне в Украине, рассказывают, что государственный секретарь Марко Рубио якобы сказал им: план исходит от Москвы.

Сенатор Ангус Кинг заявил, что услышал от Рубио, что это "не план администрации", а "по сути, список желаний россиян".

При этом Reuters сообщает, что некоторые американские чиновники были удивлены появлением документа. По их словам, план содержал тезисы, которые Рубио ранее отклонял, и Госдеп не знал о его содержании до публикации.

Источники Sky News сообщают, что спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф и советник Трампа Джаред Кушнер встречались в Майами с Кириллом Дмитриевым — приближенным к Путину и подсанкционным российским деятелем.

Цель — поработать над предложениями для мирного плана. Дмитриев находится в черном списке США с 2022 года.

Однако бывший советник Путина Сергей Марков говорит обратное — якобы план "американский" и является "хорошей основой для переговоров", хотя признает, что Москва воспринимает его положительно.

Читайте также на портале "Комментарии" — представители Украины и США в результате обсуждений в Женеве 23 ноября разработали обновленное и усовершенствованное мирное рамочное соглашение. Участники встречи подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью поддерживать суверенитет Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир. Об этом говорится в заявлении Белого дома.



