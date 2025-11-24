logo

BTC/USD

85780

ETH/USD

2815.64

USD/UAH

42.37

EUR/UAH

48.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США На Западе рассказали, кто на самом деле автор мирного плана Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе рассказали, кто на самом деле автор мирного плана Трампа

В СМИ набирает популярности мнение, что Украине навязывают "не план администрации США", а "список желаний россиян"

24 ноября 2025, 08:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Пока американские и украинские переговорщики заняты обновлением мирного плана Дональда Трампа, в Вашингтоне и Брюсселе нарастает путаница вокруг происхождения 28-пунктного мирного плана. Все больше политиков заявляют: документ может быть не продуктом администрации Дональда Трампа, а фактически российским "списком хотелок", созданным близким союзником Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".

На Западе рассказали, кто на самом деле автор мирного плана Трампа

Мирный план для Украины. Фото: из открытых источников

СМИ пишет о том, что несколько сенаторов США, которые критикуют подход Трампа к войне в Украине, рассказывают, что государственный секретарь Марко Рубио якобы сказал им: план исходит от Москвы.

Сенатор Ангус Кинг заявил, что услышал от Рубио, что это "не план администрации", а "по сути, список желаний россиян".

При этом Reuters сообщает, что некоторые американские чиновники были удивлены появлением документа. По их словам, план содержал тезисы, которые Рубио ранее отклонял, и Госдеп не знал о его содержании до публикации.

Источники Sky News сообщают, что спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф и советник Трампа Джаред Кушнер встречались в Майами с Кириллом Дмитриевым — приближенным к Путину и подсанкционным российским деятелем.

Цель — поработать над предложениями для мирного плана. Дмитриев находится в черном списке США с 2022 года.

Однако бывший советник Путина Сергей Марков говорит обратное — якобы план "американский" и является "хорошей основой для переговоров", хотя признает, что Москва воспринимает его положительно.

Читайте также на портале "Комментарии" — представители Украины и США в результате обсуждений в Женеве 23 ноября разработали обновленное и усовершенствованное мирное рамочное соглашение. Участники встречи подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью поддерживать суверенитет Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир. Об этом говорится в заявлении Белого дома.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/who-actually-wrote-us-russian-peace-plan-for-ukraine-13474427
Теги:

Новости

Все новости