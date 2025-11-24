logo_ukra

Головна Новини Світ США На Заході розповіли, хто насправді є автором мирного плану Трампа
commentss НОВИНИ Всі новини

На Заході розповіли, хто насправді є автором мирного плану Трампа

У ЗМІ набирає популярності думка, що Україні нав'язують "не план адміністрації США", а "список бажань росіян"

24 листопада 2025, 08:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Поки американські та українські переговорники зайняті оновленням мирного плану Дональда Трампа, у Вашингтоні та Брюсселі наростає плутанина навколо походження 28-пунктного мирного плану. Дедалі більше політиків заявляють: документ може бути не продуктом адміністрації Дональда Трампа, а фактично російським "списком хотілок", створеним близьким союзником Володимира Путіна. Як передає портал "Коментарі", про це пише Sky News.

На Заході розповіли, хто насправді є автором мирного плану Трампа

Мирний план для України. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ пише про те, що кілька сенаторів США, які критикують підхід Трампа до війни в Україні, розповідають, що державний секретар Марко Рубіо нібито сказав їм: план походить від Москви.

Сенатор Ангус Кінг заявив, що почув від Рубіо, що це не план адміністрації, а по суті, список бажань росіян.

При цьому Reuters повідомляє, що деякі американські чиновники здивувалися появою документа. За їхніми словами, план містив тези, які Рубіо раніше відхиляв, і Держдеп не знав про його зміст до публікації.

Джерела Sky News повідомляють, що спецпосланець Білого дому Стів Уіткофф та радник Трампа Джаред Кушнер зустрічалися в Майамі з Кирилом Дмитрієвим — наближеним до Путіна та підсанкціонним російським діячем.

Мета – попрацювати над пропозиціями для мирного плану. Дмитрієв перебуває у чорному списку США з 2022 року.

Проте колишній радник Путіна Сергій Марков каже протилежне — нібито план "американський" і є "хорошою основою для переговорів", хоча визнає, що Москва сприймає його позитивно.

Читайте також на порталі "Коментарі" — представники України та США в результаті обговорень у Женеві 23 листопада розробили оновлену та вдосконалену мирну рамкову угоду. Учасники зустрічі підтвердили, що будь-яка майбутня угода має повністю підтримувати суверенітет України та забезпечувати стійкий та справедливий мир. Про це йдеться у заяві Білого дому.




Джерело: https://news.sky.com/story/who-actually-wrote-us-russian-peace-plan-for-ukraine-13474427
