На Заході розповіли, хто насправді є автором мирного плану Трампа

Поки американські та українські переговорники зайняті оновленням мирного плану Дональда Трампа, у Вашингтоні та Брюсселі наростає плутанина навколо походження 28-пунктного мирного плану. Дедалі більше політиків заявляють: документ може бути не продуктом адміністрації Дональда Трампа, а фактично російським "списком хотілок", створеним близьким союзником Володимира Путіна. Як передає портал "Коментарі", про це пише Sky News.

Мирний план для України. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ пише про те, що кілька сенаторів США, які критикують підхід Трампа до війни в Україні, розповідають, що державний секретар Марко Рубіо нібито сказав їм: план походить від Москви.

Сенатор Ангус Кінг заявив, що почув від Рубіо, що це не план адміністрації, а по суті, список бажань росіян.

При цьому Reuters повідомляє, що деякі американські чиновники здивувалися появою документа. За їхніми словами, план містив тези, які Рубіо раніше відхиляв, і Держдеп не знав про його зміст до публікації.

Джерела Sky News повідомляють, що спецпосланець Білого дому Стів Уіткофф та радник Трампа Джаред Кушнер зустрічалися в Майамі з Кирилом Дмитрієвим — наближеним до Путіна та підсанкціонним російським діячем.

Мета – попрацювати над пропозиціями для мирного плану. Дмитрієв перебуває у чорному списку США з 2022 року.

Проте колишній радник Путіна Сергій Марков каже протилежне — нібито план "американський" і є "хорошою основою для переговорів", хоча визнає, що Москва сприймає його позитивно.

