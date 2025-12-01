На Западе рассказали, примет ли Путин мирный план США

Россия почти наверняка отклонит любую версию мирного плана, предложенную США, и не согласится на прекращение огня. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW) после анализа риторики Кремля и российского информационного пространства. По их мнению, Москва не заинтересована в переговорах, ведь считает миротворческие усилия Вашингтона "несущественными" и мешающими достижению стратегических целей России в Украине и за ее пределами.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В отчете ISW говорится, что в заявлениях российских чиновников и пропагандистов все чаще звучит тезис о том, что война должна быть завершена исключительно военным путем. Один из известных российский военный блоггер 30 ноября заявил, что Путин готов добиваться "военных целей" Москвы именно силой. По его убеждению, любые переговоры (в Стамбуле, мирный план США) являются "непрактичными", поскольку остановка боевых действий противоречит интересам Кремля.

Ключевым аргументом для российских элит есть указ о мобилизации 2022 года, позволяющий удерживать военных на службе бессрочно. Российские пропагандисты указывают, что прекращение огня заставит Москву отменить этот документ, что резко снизит численность армии и усилит внутреннее социальное напряжение.

"Путин опасается рисков и проблем, связанных с реинтеграцией ветеранов в российское общество и экономику, и потому вряд ли проведет полную или быструю демобилизацию — даже в случае урегулирования войны в Украине путем переговоров", — указывают аналитики ISW.

Дополнительным сигналом нежелания идти на компромисс стала обнародованная переписка Игоря Гиркина. Он прямо заявил, что Кремль не подпишет ни одного соглашения, основанного на 28-пунктном американском плане, поскольку это "наносит вред" интересам РФ, заставляет отказаться от претензий на оккупированные украинские территории, уменьшает наступательный потенциал и грозит разрывом с Китаем.

Позицию Гиркина подтверждают и комментарии российских журналистов. По их словам, Москва "не воспринимает мирный план США всерьез" и рассматривает переговоры только как способ навязать Западу условия, которые обеспечат России победу на поле боя. Как отмечают в ISW, Кремль считает свои цели реальными, поэтому не видит стимула к компромиссу.

Аналитики заключают, что российские власти последовательно отвергают все варианты мирного плана США с момента его появления, ведь ни один из них не отвечает максималистским требованиям Москвы, прежде всего признанию оккупированных территорий российскими и ограничению роли НАТО в Европе.

