На Заході розповіли, чи прийме Путін мирний план США

Росія майже напевно відхилить будь-яку версію мирного плану, запропоновану США, і не погодиться на припинення вогню. Такий висновок зробили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) після аналізу риторики Кремля та російського інформаційного простору. На їхню думку, Москва не зацікавлена у переговорах, адже вважає миротворчі зусилля Вашингтона "несуттєвими" та такими, що заважають досягненню стратегічних цілей Росії в Україні та за її межами.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

У звіті ISW йдеться, що у заявах російських посадовців та пропагандистів усе частіше звучить теза, що війна має бути завершена виключно військовим шляхом. Один з відомих російський військовий блогер 30 листопада заявив, що Путін готовий досягати "військових цілей" Москви саме силою. На його переконання, будь-які переговори (у Стамбулі, мирний план США), є "непрактичними", оскільки зупинка бойових дій суперечить інтересам Кремля.

Ключовим аргументом для російських еліт є указ про мобілізацію 2022 року, який дозволяє утримувати військових на службі безстроково. Російські пропагандисти вказують, що припинення вогню змусить Москву скасувати цей документ, що різко зменшить чисельність армії та посилить внутрішню соціальну напругу.

"Путін побоюється ризиків і проблем, пов'язаних із реінтеграцією ветеранів у російське суспільство й економіку, і тому навряд чи проведе повну чи швидку демобілізацію — навіть у разі врегулювання війни в Україні шляхом переговорів", — вказують аналітики ISW.

Додатковим сигналом небажання йти на компроміс стало оприлюднене листування Ігоря Гіркіна. Він прямо заявив, що Кремль не підпише жодної угоди, заснованої на 28-пунктному американському плані, оскільки це "завдає шкоди" інтересам РФ, змушує відмовитися від претензій на окуповані українські території, зменшує наступальний потенціал і загрожує розривом із Китаєм.

Позицію Гіркіна підтверджують і коментарі російських державних журналістів. За їхніми словами, Москва "не сприймає мирний план США всерйоз" і розглядає переговори лише як спосіб нав’язати Заходу умови, що забезпечать Росії перемогу на полі бою. Як зазначають в ISW, Кремль вважає свої цілі такими, що можна реально досягнуту, тому не бачить стимулу до компромісу.

Аналітики підсумовують, що російська влада послідовно відкидає всі варіанти мирного плану США з моменту його появи, адже жоден із них не відповідає максималістським вимогам Москви, передусім визнанню окупованих територій російськими та обмеженню ролі НАТО в Європі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що оглядач Віталій Портников оцінив перспективи мирного плану Трампа та пояснив, чому "Путін зробить все за нас".

Також "Коментарі" писали, що у США відреагували на мирний план Залужного.