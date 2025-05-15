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Наберитесь терпение на пару дней: у Трампа сделали интригующее заявление о войне в Украине

Марко Рубио заявил, что Штаты хотят увидеть прогресс по прекращению войны в Украине "в ближайшие пару дней"

сегодня, 10:42
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Кравцев Сергей

Официальный Вашингтон хотел бы увидеть прогресс в вопросе мирного урегулирования войны в Украине "в ближайшие пару дней". При этом в Вашингтон прекрасно понимают, что военного решения вопроса не существует. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.

Наберитесь терпение на пару дней: у Трампа сделали интригующее заявление о войне в Украине

Марко Рубио. Фото из открытых источников

"У НАТО есть возможность стать еще сильнее. Трамп открыт к любому механизму, который приведет нас к справедливому миру в российско-украинской войне. Мы хотим увидеть прогресс в ближайшие пару дней. Военного решения российско-украинского конфликта не существует", — отметил глава Госдепа.

В свою очередь ранее министр иностранных дел Андрей Сибига встретился в турецкой Анталии с Марком Рубио и сенатором Линдси Грэмом для обсуждения мирных усилий и координации позиций на этот счет.                  

"Я встретился с государственным секретарем США Марко Рубио и сенатором Линдси Грэмом в Анталии, чтобы донести видение президента Украины Владимира Зеленского по мирным усилиям и скоординировать позиции в течение этой критически важной недели", – сообщил украинский министр.

Отметим, издание "Sky News" сообщило, что президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на переговорах Украины и России в Стамбуле. 

Также вчера поздно вечером Россия утвердила состав делегации для переговоров в Турции. Об этом сообщают российские СМИ. В состав вошли Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин. Также Путин утвердил состав экспертов по переговорам с Украиной. Самого его в списке нет, что говорит о том, что он не летит в Стамбул.




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Источник: https://t.me/ClashReport/43120
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