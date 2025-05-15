Наберитесь терпение на пару дней: у Трампа сделали интригующее заявление о войне в Украине

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Кравцев Сергей
Официальный Вашингтон хотел бы увидеть прогресс в вопросе мирного урегулирования войны в Украине "в ближайшие пару дней". При этом в Вашингтон прекрасно понимают, что военного решения вопроса не существует. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.
Марко Рубио. Фото из открытых источников
В свою очередь ранее министр иностранных дел Андрей Сибига встретился в турецкой Анталии с Марком Рубио и сенатором Линдси Грэмом для обсуждения мирных усилий и координации позиций на этот счет.
Отметим, издание "Sky News" сообщило, что президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на переговорах Украины и России в Стамбуле.
Также вчера поздно вечером Россия утвердила состав делегации для переговоров в Турции. Об этом сообщают российские СМИ. В состав вошли Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин. Также Путин утвердил состав экспертов по переговорам с Украиной. Самого его в списке нет, что говорит о том, что он не летит в Стамбул.
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