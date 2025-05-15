Наберитесь терпение на пару дней: у Трампа сделали интригующее заявление о войне в Украине

Официальный Вашингтон хотел бы увидеть прогресс в вопросе мирного урегулирования войны в Украине "в ближайшие пару дней". При этом в Вашингтон прекрасно понимают, что военного решения вопроса не существует. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.

Марко Рубио. Фото из открытых источников

"У НАТО есть возможность стать еще сильнее. Трамп открыт к любому механизму, который приведет нас к справедливому миру в российско-украинской войне. Мы хотим увидеть прогресс в ближайшие пару дней. Военного решения российско-украинского конфликта не существует", — отметил глава Госдепа.

В свою очередь ранее министр иностранных дел Андрей Сибига встретился в турецкой Анталии с Марком Рубио и сенатором Линдси Грэмом для обсуждения мирных усилий и координации позиций на этот счет.

"Я встретился с государственным секретарем США Марко Рубио и сенатором Линдси Грэмом в Анталии, чтобы донести видение президента Украины Владимира Зеленского по мирным усилиям и скоординировать позиции в течение этой критически важной недели", – сообщил украинский министр.

Отметим, издание "Sky News" сообщило, что президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на переговорах Украины и России в Стамбуле.

Также вчера поздно вечером Россия утвердила состав делегации для переговоров в Турции. Об этом сообщают российские СМИ. В состав вошли Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин. Также Путин утвердил состав экспертов по переговорам с Украиной. Самого его в списке нет, что говорит о том, что он не летит в Стамбул.



