В планах Трампа все переигралось: посетит ли он переговоры Украины и РФ в Турции

Президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на переговорах Украины и России в Стамбуле. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Sky News".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что один из американских чиновников в интервью сообщил, что президент Трамп не намерен ехать в Турцию для участия в российско-украинских переговорах.

Президент США предположил, что может присутствовать на переговорах в Стамбуле, которые, по словам президента Украины Владимира Зеленского, он посетит, но лишь при условии, что Владимир Путин также будет присутствовать.

Стоит отметить, что вчера поздно вечером Россия утвердила состав делегации для переговоров в Турции. Об этом сообщают российские СМИ.

В состав вошли Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин. Также Путин утвердил состав экспертов по переговорам с Украиной. Самого его в списке нет, что говорит о том, что он не летит в Стамбул.

Главой переговорной группы назначен помощник президента Владимир Мединский.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп заявил, что в течение нескольких дней сообщит, манипулирует ли им российский лидер Владимир Путин. Такое заявление он сделал в ответ на вопросы журналистов по поводу возможной стратегии президента России и того, чувствует ли он, что Путин пытается влиять на него, передает CNN.

В то же время Bloomberg напомнил, что Трамп ранее уже выражал готовность присоединиться к мирным переговорам в Стамбуле. В то же время, по словам американского президента, пока не ясно, будет ли участвовать в них сам Путин.



