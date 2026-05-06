Главная Новости Мир США Начнется бомбардировка: Трамп объявил Ирану окончательный ультиматум
Начнется бомбардировка: Трамп объявил Ирану окончательный ультиматум

Трамп заявил о возможном возобновлении ударов по Ирану, если Тегеран не примет условия США.

6 мая 2026, 15:10
Автор:
Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности возобновления масштабных боевых действий против Ирана, если Тегеран не согласится на предложенные Вашингтоном условия. Вместе с тем американский лидер допустил завершение конфликта в случае достижения договоренностей.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social рассказал о шансе закончить войну США и Ирана.

"Если предположить, что Иран согласится дать то, о чем было договорено, что, возможно, является большим предположением, уже легендарная операция "Эпическая ярость" закончится, а высокоэффективная блокада позволит Ормузскому проливу быть открытой для всех, включая Иран", — заявил Трамп.

Однако, если Вашингтон получит отрицательный ответ от Тегерана, Трамп обещает возобновить военные действия против Ирана.

"Если они не согласятся, бомбардировка начинается, и она, к сожалению, будет на гораздо более высоком уровне и интенсивности, чем было раньше. Спасибо за внимание к этому делу", — сказал Трамп.

США требует от Ирана открытия Ормузского пролива для международного судоходства и ограничения ядерной программы.

Несмотря на ультиматум Трампа, издание Axios пишет, что стороны приблизились к потенциальному соглашению, однако ключевые разногласия остаются. В их числе вопросы обогащения урана, снятия санкций и разблокирования иранских финансовых активов. Ранее Иран неоднократно отвергал подобные предложения, настаивая на собственных условиях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США и Иран приблизились к соглашению, которое может закончить войну.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп забыл свои критические слова по поводу войны в Иране, только через день после заявления.



Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116527444859592032
