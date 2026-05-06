Начнется бомбардировка: Трамп объявил Ирану окончательный ультиматум

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности возобновления масштабных боевых действий против Ирана, если Тегеран не согласится на предложенные Вашингтоном условия. Вместе с тем американский лидер допустил завершение конфликта в случае достижения договоренностей.
Президент США Дональд Трамп.
Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social рассказал о шансе закончить войну США и Ирана.
Однако, если Вашингтон получит отрицательный ответ от Тегерана, Трамп обещает возобновить военные действия против Ирана.
США требует от Ирана открытия Ормузского пролива для международного судоходства и ограничения ядерной программы.
Несмотря на ультиматум Трампа, издание Axios пишет, что стороны приблизились к потенциальному соглашению, однако ключевые разногласия остаются. В их числе вопросы обогащения урана, снятия санкций и разблокирования иранских финансовых активов. Ранее Иран неоднократно отвергал подобные предложения, настаивая на собственных условиях.
