Почнеться бомбардування: Трамп оголосив Ірану остаточний ультиматум

Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявив про можливість відновлення масштабних бойових дій проти Ірану, якщо Тегеран не погодиться на запропоновані Вашингтоном умови. Разом з тим, американський лідер допустив завершення конфлікту у разі досягнення домовленостей.
Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social розповів про шанс закінчити війну США та Ірану.
Однак, якщо Вашингтон отримає негативну відповідь від Тегерану, то Трамп обіцяє відновити військові дії проти Ірану.
США вимагає від Ірану відкриття Ормузької протоки для міжнародного судноплавства та обмеження ядерної програми.
Попри ультиматум Трампа, видання Axios пише, що сторони наблизилися до потенційної угоди, однак ключові розбіжності залишаються. Серед них питання збагачення урану, зняття санкцій та розблокування іранських фінансових активів. Раніше Іран неодноразово відкидав подібні пропозиції, наполягаючи на власних умовах.
