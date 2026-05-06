Почнеться бомбардування: Трамп оголосив Ірану остаточний ультиматум

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість відновлення масштабних бойових дій проти Ірану, якщо Тегеран не погодиться на запропоновані Вашингтоном умови. Разом з тим, американський лідер допустив завершення конфлікту у разі досягнення домовленостей.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social розповів про шанс закінчити війну США та Ірану.

"Якщо припустити, що Іран погодиться дати те, про що було домовлено, що, можливо, є великим припущенням, вже легендарна операція "Епічна лють" закінчиться, а високоефективна блокада дозволить Ормузькій протоці бути відкритою для всіх, включаючи Іран", — заявив Трамп.

Однак, якщо Вашингтон отримає негативну відповідь від Тегерану, то Трамп обіцяє відновити військові дії проти Ірану.

"Якщо вони не погодяться, бомбардування починається, і воно, на жаль, буде на набагато вищому рівні та інтенсивності, ніж було раніше. Дякую за увагу до цієї справи", — сказав Трамп.

США вимагає від Ірану відкриття Ормузької протоки для міжнародного судноплавства та обмеження ядерної програми.

Попри ультиматум Трампа, видання Axios пише, що сторони наблизилися до потенційної угоди, однак ключові розбіжності залишаються. Серед них питання збагачення урану, зняття санкцій та розблокування іранських фінансових активів. Раніше Іран неодноразово відкидав подібні пропозиції, наполягаючи на власних умовах.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що США та Іран наблизилися до угоди, яка може закінчити війну.

Також "Коментарі" писали, що Дональд Трамп забув свої критичні слова щодо війни в Ірані, лише через день після заяви.