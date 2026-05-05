Трамп забув свої критичні слова щодо війни в Ірані, лише через день після заяви

Slava Kot
Президент США Дональд Трамп відмовився від власних заяв щодо війни в Ірані, зроблених лише за день до цього. Американський президент заперечив слова, що Сполученим Штатам могло б бути вигідним не укладати угоду з Тегераном.
Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Дональд Трамп під час виступу у Флориді заявив, що перебуває у постійному контакті з іранською стороною та намагається "укласти вигідну угоду". В той же час, американський лідер допустив, що США можуть не досягати домовленостей, якщо умови будуть неприйнятними.
Однак уже наступного дня, під час поїздки до свого гольф-клубу в Доралі, президент представив іншу версію подій. Він заявив журналістам, що "розглядає нову мирну пропозицію від Ірану" і що Тегеран нібито "хоче домовитися".
Коли журналісти нагадали, що "Минулої ночі ви сказали, що нам краще не укладати угоду з Іраном", то Трамп відмовився від своїх слів.
