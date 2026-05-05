Трамп забув свої критичні слова щодо війни в Ірані, лише через день після заяви

Президент США Дональд Трамп відмовився від власних заяв щодо війни в Ірані, зроблених лише за день до цього. Американський президент заперечив слова, що Сполученим Штатам могло б бути вигідним не укладати угоду з Тегераном.

Дональд Трамп під час виступу у Флориді заявив, що перебуває у постійному контакті з іранською стороною та намагається "укласти вигідну угоду". В той же час, американський лідер допустив, що США можуть не досягати домовленостей, якщо умови будуть неприйнятними.

"Я так зайнятий дзвінками іранців, намагаючись укласти вигідну угоду. Їм доведеться укласти погану угоду або вони взагалі не укладуть угоду. Чесно кажучи, можливо, нам краще взагалі не укладати угоди", — сказав Трамп.

Однак уже наступного дня, під час поїздки до свого гольф-клубу в Доралі, президент представив іншу версію подій. Він заявив журналістам, що "розглядає нову мирну пропозицію від Ірану" і що Тегеран нібито "хоче домовитися".

Коли журналісти нагадали, що "Минулої ночі ви сказали, що нам краще не укладати угоду з Іраном", то Трамп відмовився від своїх слів.

"Я цього не казав. Я сказав, що якби ми пішли просто зараз, їм знадобилося б 20 років на відбудову. Але ми не йдемо просто зараз. Ми зробимо це так, щоб нікому не довелося повертатися через 2-5 років", – сказав 79-річний президент США.

